Paieška

Paieška

Paieška

ltlietuvių
Nelaimės aukų pagerbimas Ganos sostinėje Akroje Nelaimės aukų pagerbimas Ganos sostinėje Akroje  (ANSA)
Popiežius

Popiežius pareiškė užuojautą žuvusiųjų Ganoje artimiesiems

Popiežius Leonas XIV pareiškė užuojautą dėl žuvusiųjų per Ganoje įvykusią sraigtasparnio avariją. Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas popiežiaus vardu pasiuntė užuojautos telegramą Ganos vyskupų konferencijos pirmininkui.

Avarijoje, kurį įvyko trečiadienį, rugpjūčio 6 d., šalies pietuose, žuvo du Ganos vyriausybės ministrai, keturi kiti keleiviai ir trys įgulos nariai. Telegramoje perduodama popiežiaus užuojauta dėl ministrų, valstybės tarnautojų ir kitų asmenų žūties. Popiežius paveda jų sielas visagalio Dievo gailestingumui. Jis taip pat meldžiasi už žuvusiųjų artimuosius ir visus gedinčiuosius, rašoma telegramoje.

2025 rugpjūčio 08, 08:53

Popiežiaus kalendorius
Klausykis podcast
Klausykis podcast
Viešpaties Angelas
Viešpaties Angelas
Popiežiaus audiencijos
Popiežiaus audiencijos
Paremk svarbią misiją Paremk svarbią misiją