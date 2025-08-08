Popiežius pareiškė užuojautą žuvusiųjų Ganoje artimiesiems
Popiežius Leonas XIV pareiškė užuojautą dėl žuvusiųjų per Ganoje įvykusią sraigtasparnio avariją. Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas popiežiaus vardu pasiuntė užuojautos telegramą Ganos vyskupų konferencijos pirmininkui.
Avarijoje, kurį įvyko trečiadienį, rugpjūčio 6 d., šalies pietuose, žuvo du Ganos vyriausybės ministrai, keturi kiti keleiviai ir trys įgulos nariai. Telegramoje perduodama popiežiaus užuojauta dėl ministrų, valstybės tarnautojų ir kitų asmenų žūties. Popiežius paveda jų sielas visagalio Dievo gailestingumui. Jis taip pat meldžiasi už žuvusiųjų artimuosius ir visus gedinčiuosius, rašoma telegramoje.
2025 rugpjūčio 08, 08:53