Popiežiaus palinkėjimas šv. Monikos ir šv. Augustino liturginių švenčių proga
Kalbėdamas per bendrąją audienciją, Leonas XIV sveikino ispanakalbius piligrimus ragindamas visus prašyti Viešpatį šių šventųjų užtarimo, kad visi mokėtų mylėti ir dovanoti savo gyvybę laisvai ir neatlygintinai taip, kaip darė Kristus, mūsų Viltis.
Abiejų IV a. šventųjų liturginių švenčių artumas – rugpjūčio 27 d. šv. Monikos ir rugpjūčio 28 d. šv. Aurelijaus Augustino – simboliškai atspindi nepaprastą motinos ir sūnaus tarpusavio maldos vienybę. Būtent nuolankiai tikinčios Monikos pamaldumas ir ašaros, paties šv. Augustino pripažinimu, vedė jį – krikščionybei abejingą – tikėjimo atsivertimo, kurio taip karštai meldė jo motina, keliu. Po atsivertimo į gimtinę sugrįžęs Aurelijus Augustinas sau ir kitiems pritaikė bendruomeninio tikėjimo gyvenimo modelį, kuris dar šiandien yra vienas iš pamatinių Augustinų vienuolių bendruomeninio gyvenimo principų – gyventi vieningai bendruomenėje, viena siela ir viena širdimi siekiant Dievo.
Monika, kaip ir jos sūnus Hipono vyskupas Aurelijus Augustinas, kilusi iš Alžyro miesto Tagastės. Atlydėjusi sūnų į Italiją čia ir mirė. Jos kūnas ilsisi šv. Augustino bazilikoje Romoje. Augustinų bendruomenė pakvietė Valstybės sekretorių kardinolą Pietrą Paroliną trečiadienio pavakare Šv. Augustino bazilikoje aukoti šv. Monikos liturginės šventės Mišias. (SAK / Vatican News)