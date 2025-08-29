Popiežius Leonas XIV pagerbtas JAV augustinų apdovanojimu
Popiežius, pats būdamas augustinų ordino narys, sakė esąs dėkingas už šį įvertinimą ir pabrėžė, kad jo paties gyvenimui didelę įtaką padarė šv. Augustino dvasia ir mokymas. Savo žinioje popiežius priminė šv. Augustino gyvenimo kelią – kupiną ieškojimų ir klaidų, tačiau galiausiai nukreiptą Dievo link malonės, motinos Monikos maldų ir bendruomenės palaikymo dėka. Pasak popiežiaus, šv. Augustino pavyzdys rodo visų laikų tikintiesiems labai aktualią tiesą, kad kiekvienas žmogus yra pašauktas gautus talentus skirti tarnystei Dievui ir artimui.
Popiežius priminė ir istorines JAV augustinų ištakas – XVIII a. pabaigoje į Filadelfiją atvykusius vienuolius, kurie ėmėsi sielovados tarp imigrantų. „Šiandien esame kviečiami tęsti jų misiją – tarnauti visiems žmonėms, matyti juos Kristaus akimis ir atpažinti kaip Dievo vaikus“, – kalbėjo Leonas XIV. Jis taip pat pabrėžė klausymosi svarbą: „Šv. Augustinas ragino klausytis širdimi. Tik klausydamiesi vieni kitų, ypač tų, kurie dažnai lieka paribiuose, galime atpažinti, ką sako Šventoji Dvasia.“ Visi esame pašaukti būti taikdariais šeimose ir bendruomenėse, „filtruoti pasaulio triukšmą“ ir atpažinti Dievo meilę kasdienybėje.
Leonas XIV padėkojo savo broliams augustinams už maldas, paprašė ir toliau už jį melstis bei užtikrino, kad ir jis meldžiasi už savo vienuolijos narius. „Tegul Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos, užtarimas stiprina mūsų bendrą pašaukimą kurti taiką, gyventi viltimi ir atspindėti Dievo šviesą pasaulyje“, – palinkėjo popiežius ir suteikė JAV augustinų Šv. Tomo Vilanoviečio nariams savo apaštališkąjį palaiminimą. (jm / Vatican News)