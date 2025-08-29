Paieška

Paieška

Paieška

ltlietuvių
Popiežius ir JAV augustinų provincijolas t. Robertas Haganas OSA Popiežius ir JAV augustinų provincijolas t. Robertas Haganas OSA 
Popiežius

Popiežius Leonas XIV pagerbtas JAV augustinų apdovanojimu

Popiežius Leonas XIV apdovanotas Jungtinių Amerikos Valstijų Šv. Tomo Vilanoviečio augustinų provincijos medaliu. Provincijolas t. Robertas Haganas OSA medalį popiežiui įteikė jau prieš kelias dienas Kastel Gandolfe, o rugpjūčio 28-osios, šv. Augustino liturginio minėjimo dienos, vakarą popiežius pasiuntė vaizdo žinią Filadelfijoje susirinkusiems JAV augustinams.

Popiežius, pats būdamas augustinų ordino narys, sakė esąs dėkingas už šį įvertinimą ir pabrėžė, kad jo paties gyvenimui didelę įtaką padarė šv. Augustino dvasia ir mokymas. Savo žinioje popiežius priminė šv. Augustino gyvenimo kelią – kupiną ieškojimų ir klaidų, tačiau galiausiai nukreiptą Dievo link malonės, motinos Monikos maldų ir bendruomenės palaikymo dėka. Pasak popiežiaus, šv. Augustino pavyzdys rodo visų laikų tikintiesiems labai aktualią tiesą, kad kiekvienas žmogus yra pašauktas gautus talentus skirti tarnystei Dievui ir artimui.

Popiežius priminė ir istorines JAV augustinų ištakas – XVIII a. pabaigoje į Filadelfiją atvykusius vienuolius, kurie ėmėsi sielovados tarp imigrantų. „Šiandien esame kviečiami tęsti jų misiją – tarnauti visiems žmonėms, matyti juos Kristaus akimis ir atpažinti kaip Dievo vaikus“, – kalbėjo Leonas XIV. Jis taip pat pabrėžė klausymosi svarbą: „Šv. Augustinas ragino klausytis širdimi. Tik klausydamiesi vieni kitų, ypač tų, kurie dažnai lieka paribiuose, galime atpažinti, ką sako Šventoji Dvasia.“ Visi esame pašaukti būti taikdariais šeimose ir bendruomenėse, „filtruoti pasaulio triukšmą“ ir atpažinti Dievo meilę kasdienybėje.

Leonas XIV padėkojo savo broliams augustinams už maldas, paprašė ir toliau už jį melstis bei užtikrino, kad ir jis meldžiasi už savo vienuolijos narius. „Tegul Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos, užtarimas stiprina mūsų bendrą pašaukimą kurti taiką, gyventi viltimi ir atspindėti Dievo šviesą pasaulyje“, – palinkėjo popiežius ir suteikė JAV augustinų Šv. Tomo Vilanoviečio nariams savo apaštališkąjį palaiminimą. (jm / Vatican News)

2025 rugpjūčio 29, 07:45

Popiežiaus kalendorius
Klausykis podcast
Klausykis podcast
Viešpaties Angelas
Viešpaties Angelas
Popiežiaus audiencijos
Popiežiaus audiencijos
Paremk svarbią misiją Paremk svarbią misiją