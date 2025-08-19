Popiežius aplankė Dievo Motinos šventovę netoli Romos
Pastarąsias kelias dienas popiežius praleido vasaros rezidencijoje Kastel Gandolfe. Paskutinę dieną prieš grįžimą į Vatikaną, antradienį, rugpjūčio 19-ąją, jis privačiai aplankė Mentorelos Dievo Malonės Motinos šventovę, už kelių dešimčių kilometrų į rytus nuo Romos.
Leonas XIV valandėlę pasimeldė šventovėje, taip pat susitiko su lenkų vienuoliais rezurekcionistais, kurie rūpinasi šventove.
Rezurekcionistų – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo – kongregaciją XIX a. pradžioje Paryžiuje įkūrė trys emigrantai iš buvusios Abiejų Tautų Respublikos, priversti bėgti po pralaimėto 1830–1831 m. sukilimo. Vienas jų – kunigas Jeronimas Kaisevičius – kilęs iš Vilkaviškio vyskupijos Gelgaudiškio parapijos. (jm / Vatican News)
2025 rugpjūčio 19, 13:41