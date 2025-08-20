Paieška

Išvykimas iš Kastel Gandolfo Išvykimas iš Kastel Gandolfo  (@Vatican Media)
Popiežius

Popiežius apie derybas dėl Ukrainos: yra vilties, bet reikia daug melstis

Po beveik savaitės praleistos Kastel Gandolfe antradienio vakarą popiežius sugrįžo į Vatikaną. Atsisveikinti su Leonu XIV susirinko šimtai miestelio gyventojų. Prieš išvykdamas popiežius taip pat atsakė į kelis žurnalistų klausimus.

„Yra vilties, bet dar reikia daug dirbti, daug melstis ir nuoširdžiai ieškoti kelio į priekį, siekti taikos“, – sakė Leonas XIV kalbėdamas apie derybas dėl taikos Ukrainoje. Klausiamas apie kontaktus su politiniais lyderiais, popiežius patvirtino, kad su kai kuriais palaiko nuolatinį ryšį.

2025 rugpjūčio 20, 09:16

