Popiežius apie derybas dėl Ukrainos: yra vilties, bet reikia daug melstis
Po beveik savaitės praleistos Kastel Gandolfe antradienio vakarą popiežius sugrįžo į Vatikaną. Atsisveikinti su Leonu XIV susirinko šimtai miestelio gyventojų. Prieš išvykdamas popiežius taip pat atsakė į kelis žurnalistų klausimus.
„Yra vilties, bet dar reikia daug dirbti, daug melstis ir nuoširdžiai ieškoti kelio į priekį, siekti taikos“, – sakė Leonas XIV kalbėdamas apie derybas dėl taikos Ukrainoje. Klausiamas apie kontaktus su politiniais lyderiais, popiežius patvirtino, kad su kai kuriais palaiko nuolatinį ryšį.
2025 rugpjūčio 20, 09:16