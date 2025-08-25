Popiežiaus žinia Andriaus Rudaminos SJ atvykimo į Indiją 400 metų proga
Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas pasiuntė telegramą Goa arkivyskupui kardinolui Felipe Neri Ferrao ir perdavė popiežiaus sveikinimą bei palaiminimą susirinkusiems į Goa katedrą minėti lietuvio jėzuito tėvo Andriaus Rudaminos atvykimo į Indiją 400 metų sukakties. „Šventasis Tėvas dėkoja Visagaliam Dievui už šio misionieriaus liudijimą“, – rašoma telegramoje. Leonas XIV reiškia džiaugsmą, kad tvirtas tėvo Rudaminos tikėjimas bei jo dosnumas ir drąsa skelbiant Evangeliją tebėra įkvepiantis pavyzdys tiek Indijoje, tiek Lietuvoje.
Telegramoje pabrėžiamas ir misionieriaus gebėjimas jungti skirtingas kultūras bei drąsios pastangos megzti dialogą. Popiežius „išreiškia viltį, kad vietinė Bažnyčia, remdamasi misionieriaus dvasiniu palikimu, ypač šiais Vilties jubiliejaus metais, stiprins ekumeninį ir tarpreliginį bendravimą“. Toks dialogas, anot popiežiaus, gali tapti pavyzdžiu visai visuomenei, kaip gyventi broliškoje santarvėje, siekiant santaikos ir visų gerovės.
Popiežius suteikia apaštališkąjį palaiminimą visiems sukakties minėjimo dalyviams bei jų artimiesiems.
* * *
Andrius Rudamina SJ (1596–1631) buvo pirmasis lietuvis misionierius, pasiekęs Indiją ir Kiniją. Jo gimimo vieta nėra aiškiai nustatyta. Teigiama, kad jis gimė kilmingojo vietinės administracijos pareigūno šeimoje Rudaminoje. Kiti šaltiniai kaip jo gimimo vietą mini Daugėliškį. Andrius Rudamina buvo rengiamas politinei karjerai, tačiau mokydamasis Vilniaus jėzuitų kolegijoje pajuto pašaukimą tapti kunigu ir misionieriumi. Tėvas, norėdamas sūnų atitraukti nuo jėzuitų įtakos, išsiuntė studijuoti į Liuveną. Nepaisant tėvo norų, studijų metais Andrius dar labiau pasiryžo siekti kunigystės. Grįžęs į Lietuvą, jis kurį laiką dirbo pas giminaitį Vilniaus vyskupą Eustachijų Valavičių ir nesipriešino tėvo planams. Tačiau po tėvo mirties 1618 m. Andrius Rudamina įstojo į jėzuitų naujokyną. Teologijos studijas jis pradėjo Vilniuje. Tarp jo bendramokslių buvo būsimasis šventasis Andriejus Bobola ir poetas Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Kaip gabus studentas, jis buvo išsiųstas studijuoti į Romą, kur 1623 m. gavo kunigystės šventimus.
Jėzaus Draugijos vyresnybė nusprendė jauną kunigą, baigusį studijas Romoje, kartu su kitais jėzuitais pasiųsti misionieriumi į Aziją. 1624 m. jie išvyko į Lisaboną, kur laukė laivo į Aziją ir toliau gilino pasirengimą misijoms. 1625 m. rugpjūčio 22 d. laivas pasiekė Goa. Andrius Rudamina buvo pirmasis lietuvis, atvykęs į Indiją. Iš pradžių jis tarnavo Goa mieste, tačiau po metų buvo perkeltas į Kiniją: pirmiausia į Makao, paskui – į Hangdžou, vėliau į Fudžou miestą. Jis greitai išmoko kinų kalbą, bendravo ir su valstiečiais, ir su kinų kilmingaisiais. Kartu su italu jėzuitu Giulio Aleni parašė knygą kinų kalba „Pasikalbėjimai su kunigu“. Jam priskiriamos nedidelės knygelės „Dvidešimt širdies paveikslų“ bei „Darbštaus ir tinginio žmogaus dešimt paveikslų“. Tarnaudamas Kinijoje tėvas Andrius Rudamina susirgo tuberkulioze. Jis mirė 1631 m., būdamas tik 35 metų. (jm / Vatican News)