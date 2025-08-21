Popiežiaus žinia religijos, kultūros ir politikos susitikimui Italijos Riminio mieste
Riminio mieste rugpjūčio 22–27 dienomis vyks jau 46-asis Tautų draugystės mitingas – kasmet rengiamas tarptautinis politikos, kultūros ir religijų atstovų dialogo susitikimas, kurį nuo 1980 m. organizuoja italų katalikų judėjimas „Comunione e Liberazione“ („Bendravimas ir išsilaisvinimas“). Per daugiau kaip keturis dešimtmečius šis renginys tapo svarbia erdve susitikimams tarp skirtingų pasaulėžiūrų žmonių, jame nuolat dalyvauja intelektualai, politikai, menininkai ir dvasininkai, rengiamos diskusijos, parodos, koncertai, teatro spektakliai. Šių metų mitingo tema: „Dykvietėse statysime namus iš naujų plytų“.
Popiežiaus Leono XIV vardu mitingo dalyviams perduotoje žinioje kardinolas Pietro Parolinas pabrėžė, kad viltis krikščioniui niekada nėra tuščia iliuzija. Biblijoje dykuma – tai vieta, kur gimsta ir yra išmėginama laisvė, kur Dievas išgirsta kenčiančių žmonių aimanas ir ateina jų išvaduoti. Dykuma yra ir ištikimybės Dievui mokykla. Iš krikščionybės istorijos žinome apie dykumų atsiskyrėlius, apie vienuolius ir vienuoles, kurie gyvendami atokiose vietose davė visai žmonijai tylaus buvimo Dievo akivaizdoje pavyzdį. Popiežiaus vardu į Riminį pasiųstoje žinioje paminėti ir Alžyro kankiniai – 1996 m. nužudyti vienuoliai trapistai bei 1994 m. nužudytas vyskupas. Jų liudijimas rodo, kad Bažnyčia yra pašaukta gyventi pasaulio „dykumose“ paprastumo ir pasiaukojimo dvasia, stengdamasi megzti bendrystės ryšius su visais žmonėmis, peržengdama religinių ar kultūrinių skirtumų sienas. Tokia laikysena – tai iš tiesų nuoseklus gyvenimas pagal Evangeliją.
Žinioje taip pat pabrėžiama, kad jau daugiau kaip keturis dešimtmečius kasmet rengiamas Riminio mitingas yra ne tik idėjų sklaidos vieta, bet ir klausymosi ir diskusijų praktiniais klausimais erdvė, kurioje susitinka skirtingų pažiūrų krikščionys, kitų religijų tikintieji ir netikintieji. Tai būdas stengtis drauge dėti pamatus ateities visuomenei, kuriai labai reikia daugiau pasitikėjimo ir taikos. Kardinolas popiežiaus valstybės sekretorius pabrėžia, kad pirmiausia tikintieji turi imtis drąsių iniciatyvų, ugdančių neprievartos kultūrą, stengtis nukenksminti konfliktus, kurti atvirumo ir svetingumo atmosferą, kuri padėtų baimę paversti susitikimo galimybe.
Kardinolas popiežiaus vardu rašo ir apie pačių krikščionių kultūrinio atsivertimo poreikį, kad jų tikėjimas, viltis ir meilė būtų ne tik vidiniai jausmai, bet taptų konkrečiais pasirinkimais. Neįsiklausant į atstumtųjų, migrantų, vargstančiųjų ir kenčiančiųjų balsą neįmanoma kurti tvirto ateities pagrindo. Jei vieni į kitus neįsiklausysime, žmonija rizikuos kartoti Babelio bokšto statytojų klaidą. Žinioje taip pat atkreipiamas dėmesys į šiuolaikinės skaitmeninės revoliucijos iššūkius. Būtina į šią sritį žvelgti kūrybiškai ir atsakingai, kad ji nedidintų atskirties ir nekeltų manipuliavimo žmonėmis pavojaus, kad taptų ne nauja dykuma, bet atvira bendrystės erdve.
Žinios pabaigoje kardinolas perduoda mitingo organizatoriams ir dalyviams popiežiaus Leono XIV palaiminimą bei patikinimą, kad jis už juos meldžiasi. Popiežius visus paveda Švč. Mergelės Marijos užtarimui, kad per mitingą išsakytos mintys ir užmegzti draugystės ryšiai skatintų žmonių bendruomenes kurti taiką ir įsiklausymu, teisingumu ir atleidimu grindžiamą ateitį. Popiežius ragina nebijoti iššūkių, nes būtent per juos gimsta nauji keliai, galintys dykvietes paversti sodais ir atverti kelius į taikesnę žmonijos ateitį. (jm / Vatican News)