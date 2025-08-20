Popiežiaus sveikinimas moralinės teologijos kongreso Kolumbijoje dalyviams
Šventasis Tėvas linki, kad per šį susitikimą tikėjimo į Jėzų Kristų šviesoje būtų atidžiai apmąstyti šiandienos iššūkiai, pokyčiai ir konfliktai. Popiežius taip pat ragina kongreso dalyvius turėti prieš akis šventųjų pavyzdį. Jis primena visų pirma šv. Alfonsą Mariją de Liguorį, kuris savo mokyme gebėjo suderinti Dievo įstatymo reikalavimus su žmogaus sąžinės bei laisvės dinamika, o kartu išliko gailestingas, supratingas ir kantrus artimui. Tokiu būdu jis tapo gyvu ženklu, liudijančiu begalinį Dievo gailestingumą.
Kardinolas valstybės sekretorius taip pat perdavė popiežiaus palaiminimą ir patikinimą, kad Leonas XIV meldžiasi už kongreso dalyvius ir jų darbus, pavesdamas juos Švenčiausiosios Mergelės Marijos, Išminties Sosto, užtarimui. (jm / Vatican News)