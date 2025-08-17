Popiežiaus pietūs su Albano vyskupijos vargstančiaisiais
Albano vyskupija pranešė, kad pietų meniu įtraukia tipiškus apylinkių patiekalus, taip pat atsižvelgia į kai kurių pietų dalyvių išpažįstamų religijų nurodymus. Užkandžiai, pagrindiniai patiekalai ir desertai pagaminti taip pat pačiame Albane.
Pietuose dalyvavo kiek daugiau nei šimtas asmenų: be popiežiaus ir kelių jo bendradarbių, Albano vyskupijos ir miestelio atstovų, tai buvo, kaip minėta, iš įvairių vyskupijos teritorijų, kuriose gyvena per pusę milijono asmenų, pakviesti ir atvykę vargstantys žmonės, atstovaujantys tuos, kurie yra panašioje situacijoje. Albano vyskupijos „Caritas“ nurodė, kad įvairiuose miestuose ir gyvenvietėse administruoja tris išklausymo centrus, penkis sveikatos priežiūros bei dantų gydymo kabinetus, tris nakvynės namus, namus išsiskyrusiems vyrams, penkias valgyklas vargstantiems, konsultacijų centrą šeimoms, centrą moterims, kurios laukiasi ar turi mažų vaikų, mikrokreditų teikimo ir teisinių konsultacijų langelį, dienos centrus ar programas jaunuoliams, taip pat rūpinasi išklausymu parapijose.
Pietuose su popiežiumi Leonu dalyvavo žmonės, kuriems dėl įvairių priežasčių prireikė „Caritas“ pagalbos – žmonės be namų, darbą praradusiųjų ir ant skurdo ribos atsidūrusiųjų šeimos, vienišos moterys su vaikais, smurtą ar išnaudojimą patyrusios moterys, artimųjų neturintys ligoniai ir vieniši seneliai, taip pat vyrai, kurie dėl skyrybų ir kitų sunkių šeimyninių aplinkybių liko be namų ar buvo emociškai sugniuždyti, jaunuoliai iš rizikingos aplinkos. Albano vyskupijos „Caritas“ stengiasi atitinkamai atsiliepti į skirtingas vargo formas – nuo vienkartinės maisto porcijos, medicininės apžiūros ar dušo iki savaičių ar mėnesių trukmės pastogės moterims ir vyrams, kol jie sustiprėja ir vėl sugeba atsistoti ant kojų. (RK / Vatican News)