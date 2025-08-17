Popiežiaus malda už potvynių aukas ir taiką
Po „Viešpaties angelo“ maldos popiežius Leonas, kaip įprasta, paminėjo keletą svarbių įvykių ir temų. Visų pirma išreiškė artumą ir užuojautą Pakistano, Indijos ir Nepalo žmonėms, nukentėjusiems nuo potvynių. „Meldžiuosi už aukas, už jų artimuosius ir visus kenčiančius dėl šios nelaimės“, – sakė jis.
„Melskimės, kad pastangos užbaigti karus ir remti taiką būtų sėkmingos, kad derybose visada pirmiausia būtų atsižvelgiama į tautų bendrąjį gėrį“, – kvietė Leonas XIV.
Šventasis Tėvas pasidžiaugė, kad vasaros ir atostogų metu rengiama daugybė kūrybingų kultūrinių ir evangelinių iniciatyvų, kuriose dalyvauja visų amžiaus grupių žmonės. Jis pasveikino vidudienio susitikimo dalyvius, įskaitant gyvybę ginančią asociaciją, kraujo donorų draugiją, jaunuolius ir seseris pranciškones, perdavė palaiminimą piligrimystės Pekaruose, pietų Lenkijoje, dalyviams.
„Linkiu visiems gero sekmadienio!", – atsisveikino Leonas XIV.
