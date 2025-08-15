Popiežiaus Leono XIV žinia Peru socialinės savaitės dalyviams
Popiežius priminė, kad Peru istorijoje aiškiai matomas ypatingas Dievo apvaizdos veikimas, ypač tarnystės vargstantiems srityse. Jis mini gilius pėdsakus šios šalies tikinčiųjų bendruomenės istorijoje palikusius šventuosius – Rožę Limietę, Martyną Poresą, taip pat Toribijų Mogrovejo. Pastarasis, nors pagal gimimą buvo ispanas, savo pastoracine veikla tapo tikru peruiečiu. XVI amžiuje jo nuveikti darbai, pasak popiežiaus, buvo pranašiški sinodiškos Dievo tautos kelionės ir Evangelijos nešimo į visuomenės paribius pavyzdžiai.
Atsigręždamas į dabartį, popiežius Leonas XIV pabrėžė, kad mūsų laikų žmonės susiduria su daugybe ekonominių, politinių ir kultūrinių iššūkių. Daug žmonių yra atsidūrę neteisingumo ir atskirties situacijose, kurias pakrikštytieji turi spręsti vadovaudamiesi Evangelijos mokymu. Semdamasi įkvėpimo iš Evangelijos Bažnyčia turi atsiliepti į laiko ženklus. „Šiandien mums reikia naujų šventųjų, – rašo popiežius. – Reikia ne relikvijų ar praeities istorijų, bet gyvų žmonių, tvirtai susijusių su Kristumi. Dievas pašaukia naujus šventuosius, kad šiandien jie padėtų kurti geresnę ateitį.“
Leonas XIV pabrėžė, jog visa Bažnyčios socialinė veikla privalo turėti aiškų centrą ir galutinį tikslą – Kristaus Evangelijos liudijimą. Nors būtina rūpintis neatidėliotinais poreikiais, kartu visada reikia išsaugoti aiškią mūsų kryptį, kurios tikslas yra Kristus. Tarnauti Dievui ir tarnauti artimui – tai nėra du skirtingi dalykai. Tas pats vienas meilės įkvėpimas skatina mus dalytis ir materialine duona, ir Dievo žodžio duona. Tačiau pastarąją duoną gali duoti tik Bažnyčia. Jokia kita, kad ir geriausių ketinimų turinti, žmogiška institucija jos duoti negali.
Galiausiai popiežius į Peru katalikų socialinės savaitės dalyvius kreipėsi šv. Pauliaus žodžiais: „Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, savo metu pjausime derlių“ (Gal 6, 9). (jm / Vatican News)