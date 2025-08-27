Popiežiaus kreipimasis dėl Gazos
„Prašau, kad būtų išlaisvinti visi įkaitai, pasiektos nuolatinės paliaubos, palengvintas saugus humanitarinės pagalbos įvežimas ir gerbiama visa humanitarinė teisė, ypač pareiga apsaugoti civilius ir draudimas taikyti kolektyvines bausmes, naudoti beatodairišką jėgą ir jėga perkelti gyventojus. Pritariu bendrai Jeruzalės graikų ortodoksų ir lotynų patriarchų deklaracijai, kurie (vakar) paragino „nutraukti šią smurto spiralę, užbaigti karą ir teikti pirmenybę bendram žmonių labui“, – tęsė popiežius.
„Meldžiame Mariją, Taikos karalienę, paguodos ir vilties šaltinį: tegul jos užtarimas atneša susitaikymą ir taiką šiai visiems taip brangiai žemei!“, – meldė Leonas XIV.
Galima pridurti, kad po bendrosios audiencijos katechezės, viešų kreipimųsi ir sveikinimų popiežius Leonas ilgokai liko Šv. Pauliaus VI salėje, spaudė rankas piligrimams, šeimoms, jaunavedžiams, laimino vaikus, rožinius ir medalikėlius, o po to nuėjo į Šv. Petro baziliką, kurioje vėl ilgai sveikino čia buvusius bei bendrąją audienciją per nuotolį stebėjusius piligrimus, padėjo autografą ant kelių knygų, trumpai šnektelėjo su dešimtimis asmenų. Ši antroji bendrosios audiencijos dalis truko apie porą valandų.
(RK / Vatican News)