Popiežius: tegul šeimose klesti ta pati meilė, kuria gyveno Šventoji Šeima
Sveikindamas kartu priimtas keturių kongregacijų atstoves popiežius sakė, kad generalinė kapitula kiekvienai vienuolijai yra ypatingas malonės metas, padedantis apmąstyti pašaukimą, sugrįžti prie savo dvasinių šaknų. Pasak popiežiaus, ypatinga malonės dovana yra ir tai, kad kapitulų darbas vyksta Bažnyčiai švenčiant Vilties jubiliejų.
Nors keturios vienuolijos yra skirtingos, turinčios savitų bruožų, tačiau jas visas vienija tarnavimas šeimai, troškimas padėti žmonėms gyventi pagal Šventosios Nazareto Šeimos vertybes. Šiandien jaučiame didelį tokios tarnystės poreikį, sakė Leonas XIV. Šiais laikais šeima labiau nei bet kada anksčiau turi būti remiama, skatinama, drąsinama malda, pavyzdžiu ir konkrečia pagalba. Pašvęstųjų charizmos ir darbas pagal jas gali daug prisidėti prie šeimos gerovės.
Popiežius ragino seseris per šiuo metu vykstančias kapitulas apmąstant savo veiklą šeimų – tėvų ir vaikų, jaunų žmonių ir senelių – labui, atnaujinti įsipareigojimą tarnauti, kad mūsų laikų šeimų namuose klestėtų tos pačios dorybės ir ta pati meilė, kuria gyveno Šventoji Šeima. (jm / Vatican News)