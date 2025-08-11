Popiežiaus atstovai dalyvaus iškilmėse Maltoje ir Vokietijoje
Popiežius paskyrė kardinolus Mario Grechą ir Christophą Schönborną savo legatais iškilmėse, kurios rugpjūtį ir rugsėjį bus švenčiamos Maltos ir Vokietijos Dievo Motinos šventovėse.
Popiežius Leonas XIV paskyrė Vyskupų sinodo generalinį sekretorių kardinolą Mario Grechą savo specialiuoju pasiuntiniu į Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 50-ųjų metinių minėjimą Goco katedroje Maltoje, kuris vyks ateinantį penktadienį, rugpjūčio 15 d., per Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų iškilmę.
Vienos arkivyskupas kardinolas Christophas Schönbornas OP paskirtas popiežiaus specialiuoju atstovu Švč. Mergelės Marijos – Juodosios Madonos – koplyčios Kelne pašventinimo 350-ųjų metinių minėjime, kuris vyks rugsėjo 14 d.
2025 rugpjūčio 11, 10:21