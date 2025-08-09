Palaimintųjų jaunuolių kanonizacija vyks Šv. Petro aikštėje rugsėjo 7 d.
Popiežiaus Leonas vadovaus kanonizacijai, kuri įvyks per jo aukosimas XXIII eilinio sekmadienio Mišias rugsėjo 7 d. Mišios prasidės 10 val. (Romos laiku).
Pal. Petras Jurgis, dominikonų tretininkas, mirė XX a. pradžioje būdamas 24 m., pal. Karolis, šio šimtmečio paauglys, mirė 2006 m. būdamas 15 m.
Petras Jurgis 1990 m. paskelbtas palaimintuoju. Apeigoms Romoje vadovavo popiežius šv. Jonas Paulius II. Karolio Akučio beatifikacija įvyko 2020 m. Asyžiuje. Apeigoms popiežiaus Pranciškaus vardu vadovavo kardinolas Agostino Vallini, Popiežiškasis legatas Asyžiaus bazilikoms.
Abiejų būsimų šventųjų kapai įrengti žinomose bažnyčiose Italijoje: Petro Jurgio Frassati – Turino Šv. Jono Krikštytojo katedroje, Karolio Akučio – Asyžiaus Švč. M. Marijos Didžiosios šventovėje. (SAK / Vatican News)