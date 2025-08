Leonas XIV jaunimui: Jėzaus draugai, padėkite kitiems susitikti su juo!

„Kaip reikia mūsų ateičiai vyrų ir moterų – vilties liudytojų! Mieli jaunuoliai, tai uždavinys, kurį Prisikėlęs Viešpats patiki kiekvienam iš jūsų!“ – šeštadienį, rugpjūčio 2 d. vakarą sakė jaunimui Leonas XIV per maldos vigiliją Tor Vergatoje.

Atskridęs sraigtasparniu iš Vatikano ir papamobiliu apsukęs ratą susitikimo laukuose, kuriuose susirinko apie milijoną jaunuolių – tikslus skaičius dar tikslinamas – popiežius Leonas vadovavo Žodžio liturgijai ir dalyvavo pokalbyje su trimis jaunimo atstovais.

Popiežius atsakinėjo į jaunimo klausimus apie Jėzaus draugystę, iš kur semtis drąsos rinktis Jėzų ir bendrauti su juo, kaip iš tiesų susitikti su Prisikėlusiuoju? Popiežiaus atsakymai, kaip ir jaunimo klausimai, skambėjo trimis kalbomis: ispanų, italų ir anglų. Leonas XIV atsakymuose paminėjo savo pirmtakus, tris PJD popiežius – Pranciškų, Benediktą XVI ir šv. Joną Paulių II, pacitavo jo kalbą, pasakytą prieš 25 metus tuose pačiuose Romos priemiesčio Tor Vergatą laukuose per 2000 metų jaunimo jubiliejaus ir PJD maldos vigiliją. Tą kartą PJD pradininkas pasakė jaunimui, priminė Leonas, kad „ieškote Jėzaus, kai svajojate atrasti tikrąją laimę. Jis jūsų laukia..., žino, kas jūsų širdyse, žino geriausius apsisprendimus“.

Pasak popiežiaus Leono, radikalūs ir reikšmingi gyvenimo apsisprendimai yra tie, kurie išreiškia laisvą ir išlaisvinantį savęs dovanojimą ir kurie padaro tikrai laimingais, suteikia prasmę, perkeičia gyvenimą pagal tobulos Meilės, kuri jį sukūrė ir atpirko iš visokio blogio ir išgelbėjo iš mirties, atvaizdą. Tai apsisprendimas už santuoką, įšventiną tarnystę ir pašvęstąjį gyvenimą. Popiežius, paminėjęs išgelbėjimą iš mirties prisiminė šiomis jaunimo piligrimystės dienomis Romoje mirusias dvi jaunas moteris – dvidešimtmetę ispanę Maria ir devyniolikametę egiptietę Pascale. „Melskime už jas, vilties piligrimes, ir už jų artimuosius. Prisikėlęs Kristus tepriima jas į savo Karalystės ramybę ir džiaugsmą“.

Susitikimas su Jėzumi, tęsė Leonas, atliepia pačius giliausius širdies troškimus, nes jis – įsikūnijusio Dievo meilė. Popiežius priminė šventuosius Augustiną ir Petrą Jurgį Frassati, kurie jaunystėje aistringai kūrė ateitį ieškodami tiesos, kuri nenuvilia, grožio, kuris išlieka, tikros draugystės ir viltį dovanojančios meilės ir ją atrado per susitikimą su Jėzumi, kuris jų ieškojo. Pasak Leono, draugystė su Kristumi – mūsų tikėjimo pagrindu – yra ne tik viena iš galimybių, padedančių sukurti ateitį, o yra mūsų „Šiaurinė žvaigždė“. „Gyvenimas be tikėjimo, be paveldo, kurį reikia saugoti, be kovos už Tiesą, yra ne gyvenimas, o dykaduoniavimas“, – taip rašė šv. Petras Jurgis Frassati, priminė popiežius. Pasak jo, kai mūsų santykiai atspindi artimą ryšį su Jėzumi, jie tampa tikrai nuoširdūs, dosnus ir tikri.

Popiežius Leonas ragino jaunimą, tikrai norintį susitikti su Prisikėlusiu Viešpačiu, klausytis jo žodžio, susimąstyti, kaip gyventi, siekti teisingumo, tarnauti vargšams, šlovinti Kristų, mokytis, darbuotis ir mylėti pagal gerojo mokytojo Jėzaus, kuris visuomet eina šalia mūsų, pavyzdį.

„Kiekviename mūsų žingsnyje siekdami daryti gera prašykime Viešpaties, kad pasiliktų su mumis. Benediktas XVI mėgo sakyti, tęsė Leonas XIV, kad visi, kurie tiki, niekada nėra vieni. Kitaip tariant, su Jėzumi susitinkame bendrijoje tų, kurie nuoširdžiai trokšta būti su juo, t. y. Bažnyčioje. Pats Viešpats suburia mus draugėn, kad sudarytume vieni kitus palaikančią tikinčiųjų bendruomenę. Leonas dar kartą prisiminė Bažnyčios mokytojo šv. Augustino įžvalgą, kad Viešpaties ieškojimas jau yra tikėjimo juo išraiška.

Todėl melskite Viešpatį jam sakydami: „Ačiū Tau, Jėzau, kad pašaukei mane. Trokštu būti vienas iš tavo draugų, kad tave apkabinęs būčiau kelionės draugu bet kam, ką sutiksiu. Viešpatie, suteik, kad tie, kuriuos sutiksiu, galėtų susitikti su Tavimi nepaisant mano ribų ir silpnumo“. Popiežius Leonas jaunimą patikino, kad tariant šiuos maldos žodžius mūsų dialogas tęsis kiekvieną kartą, kai žiūrėsime į Nukryžiuotąjį, nes tada mūsų širdys bus suvienytos jame.

Jaunimo vigiliją užbaigė Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas tyla, malda ir giesmėmis. (SAK / Vatican News)