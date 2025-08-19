Leonas XIV: šeimos gyvenimas – tai ir tikėjimo kelionė
Laiške moteris rašo apie pastangas ugdyti tikėjimą savo šeimoje, apie maldą, kuri kartais praleidžiama dėl skubėjimo ir nuovargio. Moteris dalijasi abejone, kad galbūt jos tikėjimas nėra pakankamai tvirtas, ir prašo patarimo, kaip neprarasti vilties ir kantrybės.
Atsakydamas Leonas XIV pabrėžia, kad tikėjimas šeimoje visada susiduria su išmėginimais ir sunkumais, tačiau ir jie gali būti priimti kaip proga bei skatinimas dar labiau atsiverti Dievo malonei. Pasak popiežiaus, svarbu prisiminti, kad tikėjimo kelias ne visada yra idealus, toks, kokio trokštame, tačiau turime žinoti, kad būtent realioje kasdienybėje Dievas kviečia žmogų pasitikėti juo. Popiežius rašo Laurai, kad nereikia bijoti savo abejonių, nes jos gali padėti nauju žvilgsniu pažvelgti į save ir savo tikėjimo patirtį, gali tapti nauju žingsniu, vedančiu į didesnį pasitikėjimą Kristumi. Popiežius ragina Laurą, jos šeimą ir visas šeimas dalytis savo tikėjimo patirtimi su kitais. Bendri projektai stiprina šeimos pašaukimą bei padeda liudyti meilę platesnei visuomenei.
Santuoka yra ne abstraktus idealas, bet Dievo meilės ženklas, rašo popiežius. Tai vyro ir moters vienybė, kuri tampa vaisinga bendryste, dovanojančia gyvybę. Jei šeima savo bendrą kelionę grindžia malda, tarpusavio pasitikėjimu ir Evangelija, tuomet ji atranda tikrąją stiprybę – artumą su Kristumi ir jo Motina Marija, o tai padeda kasdienybėje įveikti sunkumus ir gyventi pagal Dievo valią. (jm / Vatican News)