Popiežius Leonas XIV Popiežius Leonas XIV  (@Vatican Media)
Leonas XIV prašo melstis ir pasninkauti už taiką

Popiežius Leonas XIV trečiadienį per bendrąją audienciją paprašė visų tikinčiųjų šios savaitės penktadienį, rugpjūčio 22 d., melstis ir pasninkauti už taiką.

„Penktadienį, rugpjūčio 22 d., švęsime Švenčiausiosios Mergelės Marijos Karalienės minėjimą. Marija yra tikinčiųjų čia, žemėje, Motina. Į ją taip pat kreipiamės kaip į Taikos Karalienę. Pasaulis ir toliau kenčia nuo karų Šventojoje Žemėje, Ukrainoje ir daugelyje kitų regionų. Kviečiu visus tikinčiuosius rugpjūčio 22 d. pasninkauti ir melstis, prašant Viešpatį, kad mums suteiktų taiką ir teisingumą bei nušluostytų ašaras visų, kurie kenčia dėl ginkluotų konfliktų. Marija, Taikos Karalienė, užtark tautas, kad jos rastų taikos kelią.“

2025 rugpjūčio 20, 11:44

