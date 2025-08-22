Leonas XIV pasveikino Ekumeninės savaitės Stokholme dalyvius
Į Stokholmą pasiųstame laiške popiežius pažymėjo, kad 325 m. susirinkę į Nikėją vyskupai iš viso to meto krikščioniškojo pasaulio patvirtino visiems bendrą tikėjimo į Jėzaus Kristaus dievystę išpažinimą ir tuo pat parodė, kad nepaisant skirtumų yra įmanoma visų krikščionių vienybė. Tą patį troškimą, pasak Leono XIV, išreiškė ir 1925 m. Stokholme surengta ekumeninė konferencija, kurią sušaukė tuometinis Upsalos liuteronų arkivyskupas Nathanas Söderblomas. Konferencijoje dalyvavo apie 600 ortodoksų, anglikonų ir protestantų Bažnyčių atstovų. Tas susitikimas laikomas vienu svarbiausių įvykių, davusių pradžią šiuolaikiniam ekumeniniam judėjimui. Tą kartą buvo parodyta, kad krikščionys gali veikti kartu taikos, teisingumo ir žmogaus orumo labui, net jei teologiniais klausimais jie dar nesutaria.
„Nors Katalikų Bažnyčia nedalyvavo tame pirmajame susitikime, šiandien galime su džiaugsmu pasakyti, kad keliaujame drauge kaip Kristaus mokiniai“, – rašo popiežius pabrėždamas, kad nuo Antrojo Vatikano susirinkimo katalikai neatšaukiamai įsipareigojo eiti ekumenizmo keliu – kalbėtis, melstis ir liudyti Evangeliją kartu su kitais krikščionimis.
Popiežius taip pat atkreipia dėmesį į šių metų Stokholmo ekumeninės savaitės temą: „Laikas Dievo taikai“. Pasak Leono XIV, šie žodžiai ypač aktualūs šiandien, kai pasaulį slegia karai, nelygybė, aplinkos niokojimas ir dvasinė tuštuma. „Taika – tai ne vien žmogaus pasiekimas, bet pirmiausia Viešpaties buvimo ženklas. Kristaus mokiniai yra pašaukti skelbti susitaikinimą ir gydyti žaizdas“, – rašo popiežius linkėdamas, kad Šventoji Dvasia visus skatintų siekti Viešpaties trokštamos jo mokinių vienybės. (jm / Vatican News)