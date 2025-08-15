Leonas XIV: kelkime akis į Dievo Motiną ir atgausime viltį
Prieš „Viešpaties angelo“ maldą sakytoje kalboje popiežius priminė, kaip Mergelės Marijos Ėmimo į dangų slėpinį aiškina Antrasis Vatikano susirinkimas: „Kaip danguje jau pašlovinta kūnu ir siela Jėzaus Motina yra būsimajame amžiuje atbaigtosios Bažnyčios paveikslas ir pradžia, taip šioje žemėje, kol ateis Viešpaties diena (plg. 2 Pt 3, 10), ji šviečia keliaujančiajai Dievo tautai kaip tikros vilties ir paguodos ženklas.“ (LG 68)
Kaipgi neprisiminti ir Dantės Dieviškosios komedijos „Rojaus“ paskutinės giesmės eilučių, kuriomis poetas šlovina Mariją, vadindamas ją „Mergele Motina, savo Sūnaus dukra“. Ji mums, šios žemės keleiviams, yra „gyvas vilties šaltinis“.
Dievo Motina iš tiesų yra gyvas šaltinis, iš kurio trykšta viltis. „Seserys ir broliai, šią tikėjimo tiesą skelbia ir mūsų švenčiamo jubiliejaus tema: Vilties piligrimai, – sakė popiežius. – Piligrimui reikia tikslo, į kurį jis keliautų. Jam reikia gražaus, patrauklaus tikslo, kuris įkvėptų jo žingsnius ir drąsintų jį, kai pavargsta, kuris vis iš naujo įžiebtų troškimą ir viltį jo širdyje. Gyvenimo kelyje šis tikslas yra Dievas, begalinė ir amžina Meilė, gyvenimo pilnatvė, ramybė, džiaugsmas ir viskas, kas gera. Žmogaus širdį traukia toks grožis ir ji nelaiminga, kol jo nesuranda.“
Žmogui gresia pavojus nepasiekti tikslo, pasiklysti blogio ir nuodėmės „tamsioje girioje“, – vėl cituodamas Dantę tęsė popiežius. Tačiau Dievas mums dovanoja malonę: jis pats išeina mūsų pasitikti, mūsų kūną, sukurtą iš žemės, pasiima pas save – simboliškai sakoma „į dangų“, tai yra ten, kur jis, Dievas, yra. Šio mūsų tikėjimo pagrindas yra įsikūnijusio, mirusio ir prisikėlusio dėl mūsų išganymo Jėzaus Kristaus slėpinys. Nuo jo neatsiejami ir Mergelės Marijos – moters, iš kurios gimė Dievo Sūnus, ir Bažnyčios, mistinio Kristaus kūno, slėpiniai. Visa tai sudaro vieną meilės, taigi ir laisvės, slėpinį. Nuo tos akimirkos, kai Marija tarė „Taip“, visas jos gyvenimas buvo vilties piligrimystė su Dievo Sūnumi – piligrimystė, kuri per Sūnaus kryžių ir prisikėlimą nuvedė ją į Dievo glėbį dangaus tėvynėje. Todėl ir mes, keliaudami kaip individai, kaip šeimos, kaip bendruomenės, ypač tuomet, kai užtemsta dangus, kai kelias tampa neaiškus ir sunkus, kelkime akis į ją, mūsų Motiną, ir iš naujo atrasime viltį, kuri neapgauna. (jm / Vatican News)