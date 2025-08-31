Leonas XIV: esu artimas Ukrainos žmonėms
„Deja, karas Ukrainoje ir toliau sėja mirtį bei naikinimą. Pastarosiomis dienomis buvo bombarduojami miestai, įskaitant sostinę Kyjivą, žuvo daug žmonių. Dar kartą reiškiu savo artumą Ukrainos žmonėms ir ypač nukentėjusioms šeimoms, – kalbėjo popiežius. – Visų prašau nepasiduoti abejingumui, bet melstis ir padėti konkrečiais artimo meilės darbais. Dar kartą karštai raginu nedelsiant nutraukti ugnį ir rimtai įsipareigoti dialogui. Atsakingieji turi atsisakyti ginklų logikos ir, remiami tarptautinės bendruomenės, pasukti derybų bei taikos keliu. Ginklų balsas turi nutilti, o pasigirsti brolystės ir teisingumo balsas.“
* * *
Popiežius taip pat priminė išpuolį per mokyklos bendruomenės Mišias JAV Minesotos valstijoje. Jis prašė melstis už šio išpuolio aukas ir už visus vaikus, kasdien žūstančius bei sužeidžiamus visame pasaulyje. „Prašykime Dievą sustabdyti ginklų pandemiją, kuri užkrėtė mūsų pasaulį“, – sakė popiežius.
Leonas XIV paminėjo ir tragediją prie Afrikos krantų. Nuskendus laivui su migrantais, žuvo daugiau kaip penkiasdešimt žmonių, tačiau galutinis aukų skaičius gali būti keliskart didesnis. „Ši mirtina tragedija kartojasi kasdien visame pasaulyje“, – sakė popiežius ir prašė melstis už visus sužeistuosius, dingusiuosius ir žuvusiuosius migrantus.