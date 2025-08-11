Korėjos vyskupai ragina melstis už taiką ir visų korėjiečių vienybę
1945 m. rugpjūtį, po Japonijos kapituliacijos ir Antrojo pasaulinio karo pabaigos, Korėjos pusiasalis buvo padalytas į dvi okupacines zonas: šiaurinę administravo Sovietų Sąjunga, pietinę – Jungtinės Valstijos. Riba nustatyta išilgai 38-osios lygiagretės. 1948 m. susiformavo dvi valstybės – Šiaurės ir Pietų Korėja. 1950 m. birželį prasidėjo Korėjos karas, kai Šiaurės Korėjos pajėgos įsiveržė į Pietus. Konfliktas truko trejus metus ir baigėsi 1953 m. paliaubomis, tačiau taikos sutartis nebuvo pasirašyta, todėl abi Korėjos iki šiol formaliai tebėra karo būsenoje.
Artėjant maldos už vienybę ir susitaikinimą dienai paskelbtame laiške Pietų Korėjos vyskupai patvirtina įsipareigojimą dialogui ir kviečia tikinčiuosius melstis už žaizdų gijimą bei susitaikinimą. Laiškas prasideda psalmės žodžiais: „Šalinkis pikto ir daryk gera“ (Ps 34).
„Po 35 metų kančių Japonijos kolonijinio valdymo metu, Dievo Apvaizdos ir Švenčiausiosios Mergelės Marijos globos dėka mūsų tauta pagaliau sulaukė išvadavimo. Deja, džiaugsmas truko neilgai – netrukus įvykęs padalinimas iki šiol kelia skausmą“, – rašoma dokumente. Vyskupai primena, kad nuo 1965 m. Pietų Korėjoje kasmet buvo minima „Maldos už tylinčią Bažnyčią diena“, o nuo 1992 m. ji vadinama „Maldos už susitaikinimą ir tautos vienybę diena“. Kasmet parapijose rengiamos iniciatyvos ir aukojamos Mišios „už neužgijusių žaizdų gijimą ir už Bažnyčią Šiaurės Korėjoje“.
Vyskupai taip pat priminė, kad praėjusio amžiaus pabaigoje buvo juntamas tam tikras Pietų ir Šiaurės Korėjos santykių atšilimas, tačiau viltys dėl susitaikinimo greitai išblėso. Nepaisant to, katalikai nepraranda vilties. Visose vyskupijose veikia nacionalinio susitaikinimo komisijos, kurios teikia pagalbą Šiaurės Korėjos gyventojams, kenčiantiems dėl ekonominių sunkumų, ir aktyviai skatina dialogą.
Primindami, jog Kristus pasiekė tikrąją taiką paaukodamas save, vyskupai pabrėžia, kad taikos negalima kurti pavergiant kitus ginklais ar skatinant neapykantą bei nepasitikėjimą. Jie ragina tikinčiuosius melstis, kad Dievo malonė išgydytų padalinimo skausmą, ir kviečia visus korėjiečius gyventi kaip vilties piligrimai, pasitikint, kad tai, kas neįmanoma pagal pasaulio logiką ir interesus, yra įmanoma pagal Dievo valią.
Cituodami popiežių Pranciškų, kuris mūsų planetą apibūdino kaip bendrus žmonijos namus, Korėjos vyskupai kviečia visus pusiasalio gyventojus kasdien gyventi pagal psalmės žodžius „Šalinkis pikto ir daryk gera“ ir neprarasti vilties, kad vieną dieną visas Korėjos pusiasalis taps visų korėjiečių bendrais namais. (jm / Vatican News)