Hebrajiškai kalbančių katalikų grupė susitiko su popiežiumi
Jie gyvena Izraelyje, kalba hebrajų kalba ir yra katalikai. Tai Jeruzalės lotynų patriarchato Šv. Jokūbo vikariato tikintieji, kurie kaip piligrimai atvyko į Romą, žengė pro didžiųjų bazilikų šventąsias duris, o praėjusį trečiadienį per bendrąją audienciją turėjo galimybę asmeniškai susitikti su popiežiumi Leonu XIV.
„Esame 100 % izraeliečiai ir 100 % katalikai ir meldžiamės už taiką“, – pažymėjo vienas piligrimų, vardu Avi. Kitas piligrimas, Nadavas, pabrėžė: „Mūsų globėjas šv. Jokūbas buvo žydas ir kalbėjo hebrajų kalba. Esame vilties ženklas ir meldžiamės už taiką Šventojoje Žemėje tarp izraeliečių ir palestiniečių.“
Šv. Jokūbo vikariatas, kuriam priklauso hebrajiškai besimeldžiantys Izraelio katalikai, buvo įkurtas 1955 m. Vikariatą sudaro septynios mažos, bet dinamiškos lotynų apeigų katalikų bendruomenės, veikiančios Jeruzalėje, Tel Avive, Haifoje ir kituose Izraelio miestuose. (jm / Vatican News)
2025 rugpjūčio 19, 14:53