Popiežius pasveikino katalikiškų universitetų asamblėjos dalyvius

Leonas XIV patikino katalikiškus universitetus, kad jų pašaukimas – „tapti protų keliu į Dievą“. Popiežius sveikinimo laiške kreipėsi į Gvadalacharoje, Meksikoje, vykstančios 28-osios Tarptautinės katalikiškųjų universitetų federacijos generalinės asamblėjos dalyvius.

Padėkojęs už suteiktą galimybę kreiptis į asamblėją, Leonas XIV pažymėjo, kad nūdienos akademiniame pasaulyje, gal labiau nei kitose epochose, dažnai skamba „sirenų dainos“, dėl savo naujumo ir populiarumo ar dėl suteikiamo tariamo saugumo jausmo tapusios patraukliomis. Patikinęs šv. Bonaventūro žodžiais, kad katalikiški universitetai pašaukti tapti protų keliu Dievo link popiežius Leonas, klausdamas kaip tai gali tapti tikrove, kvietė prisiminti šv. Augustino įžvalgą apie žmogaus sielą, kurios grožis yra dorybės ir išmintis. Žmogaus siela pati iš savęs neturi nei šviesos, nei jėgos, vis dėlto ji yra dorybės šaltinis ir išminties šaknis – t. y. tam tikra nekintančios tiesos „vieta“. Atitoldama nuo jos siela temsta, prie jos artėdama – švinta.

Be to, popiežius akademikams priminė apaštalo šv. Pauliaus romiečiams užduotą klausimą juos paragindamas palyginti savo dabartinio gyvenimo būdą su ankstesniu gyvenimo stiliumi: „Bet kokią naudą turėjote tuomet iš to, ko dabar gėdijatės? Juk tų dalykų galas – mirtis“ (žr. Rom 6, 21). Pasak Leono, antikos pasaulio tautos nestokojo proto, tačiau apaštalas Paulius visus jų samprotavimus apibendrino žodžiu „mirtis“. Nes trūko Kristaus – Tėvo žodžio ir išminties. Trūko to, per kurį ir kuriam visa sukurta (žr. Kol 1,16). Kristus ateina ne kaip svetimas racionaliam diskursui, o kaip visų mūsų minčių prasmės ir darnos supratimo, mūsų norų ir projektų pagerinti dabartinį gyvenimą pagrindas.

Primindamas šv. Tomo Akviniečio mokymą, kad Kristus – Išmintis apima visa, kas yra būdinga mūsų tikėjimui, ir visa, kas universalu žmogaus intelektui, popiežius Leonas XIV ragino katalikiškojo akademinio pasaulio atstovus iš naujo atrasti išmintį kaip natūralią susitikimo ir dialogo su visomis kultūromis vietą. Pasak Leono, nereikia atsitolinti nuo Kristaus, nei reliatyvizuoti vien jo turimos nepakartojamos vietos, kad galėtume pagarbiai ir vaisingai kalbėtis su kitomis žinojimo mokyklomis, tiek antikos, tiek pastarųjų laikų. (SAK / Vatican News)