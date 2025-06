Popiežiaus žinia tarptautinei konferencijai apie dirbtinį intelektą ir etiką

“Bažnyčia trokšta dalyvauti diskusijose, kurios tiesiogiai įtakoja žmonių šeimos dabartį ir ateitį“, – pažymi popiežius Leonas XIV žinioje, skirtoje birželio 19–20 dienomis Romoje vykusiai tarptautinei konferencijai apie dirbtinį intelektą (DI), kurioje dalyvavo skaitmeninių technologijų bendrovių, politikos, verslo ir akademinio pasaulio atstovai, taip pat etikos ir teologijos disciplinų atstovai (Rome Conference on AI, Ethics, and Corporate Governance).

Galima priminti, kad popiežiaus Pranciškaus pontifikato metu Šventasis Sostas aktyviai įsitraukė į diskusijas, jose dalyvaudamas ar pats jas rengdamas, apie dirbtinio intelekto technologijas, kurios turi didžiulį potencialą pagerinti žmonijos gyvenimą, bet taip pat, kaip ir kiekvienas įrankis, gali būti panaudotas netinkamai. Pagarba etikos principams užtikrina, kad taip neatsitiktų.

Tai, savo žinioje cituodamas popiežiaus Pranciškaus 2024 m. kreipimąsi didžiojo G7 susitikimo dalyvius, pabrėžia ir popiežius Leonas. DI technologijos, žmogaus genijaus vaisius, gali suteikti nepaprastai daug naudos žmonių šeimai, padėti kurti teisingesnę ir žmoniškesnę visuomenę. Tuo pat metu būtina šį įrankį naudoti etiškai. Jau buvo iš tiesų kilnaus DI technologijų panaudojimo, tarnavusio didesnei lygybei. Tačiau taip pat yra galimybė, kad jis bus netinkamai naudojamas dėl savo naudos kitų žmonių sąskaita arba, dar blogiau, konfliktų ir agresijos kurstymui.

„Bažnyčia nori prisidėti prie ramaus ir argumentuoto šių neatidėliotinų klausimų svarstymo, pirmiausia pabrėždama būtinybę vertinti dirbtinio intelekto naudojimo pasekmes atsižvelgiant į visapusišką žmogaus asmens ir visuomenės raidą“, – rašo popiežius, pridurdamas, kad asmens gerovę sudaro ne vien materialinis, bet ir dvasinis bei kultūrinis matmuo ir kad turi būti saugojamas kiekvieno žmogaus neliečiamas orumas, gerbiami pasaulio tautų kultūriniai bei dvasiniai turtai, jų įvairovė.

„Galiausiai dirbtinio intelekto teikiama nauda ar rizika turi būti vertinama pagal šį aukštesnį etinį kriterijų“, – pabrėžė Leonas. Deja, kaip jau minėtame kreipimesi į G7 susitikimo dalyvius pažymėjo popiežius Pranciškus, prarandame jausmą apie tai, kas yra žmogus. Tai dar viena paskata mąstyti apie žmogaus orumo prigimtį ir unikalumą.

DI technologijos atvėrė naujus horizontus, įskaitant sveikatos apsaugos sritį ir mokslinius tyrimus, tačiau taip pat kelia neraminančius klausimus apie galimą jų poveikį žmonijos atvirumui tiesai ir grožiui, mūsų išskirtiniam gebėjimui suvokti tikrovę. „Pripažinimas to, kas unikalu žmogaus asmeniui, ir to gerbimas yra labai svarbūs diskusijoje apie bet kokią tinkamą etišką dirbtinio intelekto valdymo sistemą“, – rašo popiežius.

Visiems rūpi, pasak popiežiaus, DI technologijų pasekmės vaikų ir jaunuolių intelektiniam ir neurologiniam vystymuisi. Turime padėti jaunuoliams siekti brandos, o ne trukdyti tam. Jie yra mūsų ateities viltis, o visuomenės gerovė priklauso nuo to, ar jiems bus suteikta galimybė išvystyti Dievo duotas dovanas bei gebėjimus ir laisvai bei dosniai reaguoti į laikmečio reikalavimus bei kitų žmonių poreikius. Dar nė viena karta neturėjo tokios greitos prieigos prie tiek daug informacijos, kokia pasiekiama per DI. Vis tik prieigos prie duomenų – kad ir kokia plati ji būtų – nevalia painioti su protingumu, kuris apima ir asmens atvirumą didiesiems gyvenimo klausimams, tiesos ir gėrio ieškojimą, pažymėjo popiežius Leonas, cituodamas dokumentą „Antiqua et nova“ apie dirbtinį intelektą ir žmogaus intelektą, kurį 2025 metų pradžioje paskelbė Tikėjimo mokymo, Kultūros ir švietimo dikasterijos. „Autentiška išmintis yra labiau susijusi su tikrosios gyvenimo prasmės suvokimu, nei su prieiga prie duomenų“, – rašo popiežius, kuris išreiškė viltį, kad diskusijose apie DI technologijas taip pat bus svarstoma apie būtiną vienos kartos mokymąsi iš kitos, leidžiantį jauniems žmonėms integruoti tiesą į savo moralinį ir dvasinį gyvenimą, daryti brandžius sprendimus ir atverti kelią į solidaresnį ir vieningesnį pasaulį.

„Jums iškelta užduotis nėra lengva, tačiau gyvybiškai svarbi. Dėkodamas už jūsų pastangas dabar ir ateityje, nuoširdžiai meldžiu jums ir jūsų šeimoms dieviškosios išminties, džiaugsmo ir ramybės palaiminimų“, – tarptautinės konferencijos apie dirbtinį intelektą (DI) dalyviams rašo popiežius. (RK / Vatican News)