Leono audiencija pranciškonams konventualams ir trinitoriams

Birželio 20 dieną popiežius Leonas XIV audiencijoje priėmė dviejų vienuolijų vyresniuosius ir kitus brolius, nuo birželio pradžios iki šio savaitgalio dalyvaujančius generalinėse kapitulose – pranciškonus konventualus ir trinitorius. Jų abiejų steigėjai, šv. Pranciškus Asyžietis ir šv. Jonas Matietis vienas kitą pažinojo ir susitiko Romoje. Popiežiaus audiencijoje dalyvavo ir su pranciškonais bei trinitoriais susijusių tretininkų bei pasauliečių draugijų delegatai.

Popiežius Leonas pasveikino abiejų ordinų vyresniuosius, šio birželio susirinkimuose perrinktus antrajai šešerių metų trukmės kadencijai. Mažiesiems broliams konventualams – toliau vadovaus t. Carlosas Alberto Trovarelli OFM Con, o Švč. Trejybės ir vergų ordinui – toks yra tikrasis trinitorių ordino pavadinimas – t. Luigi Buccarello OSST. Kaip užsimenama šio ordino pavadinime, jis išpirkinėjo krikščionis vergus, įvairiais keliais pakliuvusiais į vergiją – karuose, išpuoliuose sausomoje, piratų reiduose – ir patekusius į vergų turgus, ypač musulmonų valdovų valdytose teritorijose Šiaurės Afrikoje. 1580 metais du broliai trinitoriai išpirko, po penkerių metų vergovės Alžyre, Miguelį Servantezą, Don Kichoto autorių. Šiandien daug trinitorių dirba Artimuosiuose Rytuose, Arabijos pusiasalyje, Indijoje, Afrikoje.

Popiežius Leonas savo kalboje paminėjo seną freską. Šv. Jono Laterane bazilikos absidėje, kurioje vaizduojamas šv. Pranciškus ir šv. Jonas Matietis, stovintis greta popiežiaus Inocento III, kuris pripažino jų charizmą, įtakojusią visą vienuolinį gyvenimą Vakaruose.

Įdomu, pasak popiežiaus Leono, kad šv. Pranciškus pavaizduotas klūpintis su didžiule atversta knyga, tarsi norėdamas pasakyti popiežiui, jog Evangelija savaime yra vienuolinio gyvenimo regula. Šv. Jonas Matietis stovi greta popiežiaus ir taip pat rankose laiko savo ordino regulą, kurią rengė kartu su popiežiumi.

Šv. Pranciškus rodo savo klusnumą Bažnyčiai, pristatydamas savo projektą ne kaip savo valios vaisių, bet kaip Dievo dovaną. Šv. Jonas Matietis rankose laiko po būtino studijų ir dvasinės įžvalgos proceso patvirtintą tekstą, kad būtų įgyvendintas Dievo įkvėptas tikslas.

Šie du požiūriai, anaiptol neprieštaraujantys vienas kitam, nuo to laiko vienas kitą apšvies ir taps Šventojo Sosto tarnystės visoms charizmoms gairėmis, pažymėjo Leonas.

Dievas įkvėpė abu šventuosius ne tik dvasiniam tarnystės keliui, bet ir troškimui Petro įpėdiniu pristatyti iš Dvasios gautas dovanas, kad jos taptų prieinamos visai Bažnyčiai. Šv. Pranciškus popiežiui kalbėjo apie būtinybę sekti Jėzumi be išlygų, be kitų tikslų, be dviprasmybių ar gudrybių. Popiežiaus Pranciškaus žodžiais, nieko neslepiant kišenėje ir širdyje. Šv. Jonas Matietis tą pačią tiesą išreiškė kitais esminiais žodžiais, vėliau perimtais ir šv. Pranciškaus. Pasak popiežiaus Leono, abu šventieji taip pat įtakojo visą vienuolinio gyvenimo žodyną, gyvendami pagal Evangelijos nurodymą (žr. Mt 20, 27), kad tas, kuris nori pirmas, tebūnie mažiausias ir kitų tarnas. Būti vyresniuoju, turėti autoritetą – turi reikšti tarnauti.

Popiežius pacitavo trinitorių generalinės kapitulos temą, pasiskolintą iš apaštalo Pauliaus laiško korintiečiams – „Mes persekiojami, bet neapleisti. Mes parblokšti, bet nežuvę“ (žr. 2 Kor 4, 9), linkėdamas ir melsdamas, kad ordino nariai sugebėtų įgyvendinti savo troškimą ir misiją teikti paguodą tiems, kurie negali laisvai gyventi tikėjimu, kurie persekiojami dėl tikėjimo.

Kreipdamasis į brolius pranciškonus konventualus, popiežius Leonas paminėjo jų generalinės kapitulos tikslą apsvarstyti pačių generalinių ir provincijų kapitulų reglamentus, kad juose geriau atsispindėtų „Dievo dalykai". Pasak popiežiaus Leono, mus turi judinti ne mūsų asmeniniai interesai, bet Kristaus interesai. Pirmiausia turime įsiklausyti į jo Dvasią, kad „ateitį įrašytume dabartyje", kaip sakoma pranciškonų konventualų kapitulos šūkyje. Popiežius taip pat paminėjo garsiosios Šv. Pranciškaus „Sesės Saulės giesmės" („Kūrinijos giesmės") 800 metų jubiliejų, taip pat reikšmingą darbo Tolimuosiuose Rytuose sukaktį, o audienciją užbaigė kitais Asyžiaus šventojo žodžiais, kuriais pašlovinamas Viešpats, dangaus ir žemės Karalius.