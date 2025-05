Šv. Jono Pauliaus II mintys apie popiežystę kaip tarnystę

Romoje naujasis popiežius žengia pirmuosius žingsnius, tarp kurių pats svarbiausias įvyks jau šį sekmadienį, gegužės 18 d. – popiežius Leonas XIV iškilmingai pradės savo tarnystę kaip apaštalo Petro įpėdinis.

Nors popiežius iš tiesų jau eina Romos vyskupo ir popiežiaus pareigas – jis yra popiežius nuo pat momento, kai pritarė konklavos balsavimo rezultatui ir nurodė, kokiu vardu vadinsis, tačiau nuo seniausių laikų išrinktasis popiežius, kaip Romos vyskupas, privalėdavo, ir dar dabar privalo, iškilmingai ir viešai Dievo tautos akivaizdoje pradėti naująją tarnystę. Su tuo susiję kai kurie simboliniai veiksmai, kaip įžengimas į savo katedrą ir Visuotinės Bažnyčios ganytojo simbolio – palijaus juostos – uždėjimas jam ant pečių. Popiežius į savo katedrą įžengs ir simboliškai užims Romos vyskupo sostą Laterane kiek vėliau – gegužės 25 d.

Per šį sekmadienį vyksiančias popiežystės pradžios apeigas, be palijaus, primenančio Gerąjį Ganytoją Kristų, popiežiui Leonui XIV bus įteiktas naujas popiežiškasis žiedas. Kadaise per šias apeigas popiežiai būdavo karūnuojami. Tačiau ne taip senai popiežiai to atsisakė norėdami pabrėžti popiežystės, kaip tarnystės, pašaukimą.

Pirmasis popiežius Visuotinės Bažnyčios tarnystę pradėjęs ne karūnavimo, o tarnystės pradžios apeigomis – palijaus uždėjimu – buvo pal. Jonas Paulius I. Jam nelauktai mirus praėjus mėnesiui nuo išrinkimo, naujuoju apaštalo šv. Petro įpėdiniu buvo išrinktas Jonas Paulius II, pirmasis ne italas popiežius po daugiau kaip keturių šimtmečių. Jis patvirtino pirmtako sprendimą pažymėdamas, kad „ne laikas grįžti prie apeigų, kurios nors ir nepagrįstai, buvo laikytos popiežių žemiškosios valdžios simboliu“. „Mūsų laikai, – sakė 1978 metais popiežius iš Krokuvos, – įpareigoja žvelgti į Viešpatį ir pasinerti į nuolankią ir pamaldžią aukščiausiosios Kristaus galios slėpinio meditaciją, šventosios galios, kuri yra ne kas kita, kaip tarnavimas, atsiliepiantis į giliausius žmogaus poreikius ir aukščiausius jo proto, valios ir širdies siekius; galios, kuri kalba ne jėgos, o meilės ir tiesos žodžiais.“

2014 m. popiežius Jonas Paulius II buvo paskelbtas Bažnyčios šventuoju. Šiomis dienomis sukanka dvi reikšmingos jo gyvenimo ir popiežystės sukaktys. Gegužės 13 d., Fatimos Marijos apsireiškimų pradžios metinių dieną, sukanka 44-osios pasikėsinimo į jo gyvybę metinės. Gegužės 18 d., sekmadienį – gimimo 105-osios metinės. (SAK /Vatican News)