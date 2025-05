Leonas XIV – Robertas F. Prevostas OSA

Augustinų ordino vienuolis tėvas R. F. Prevostas gimė 1955 m. rugsėjo 14 d. Čikagoje JAV. Jis augo Louiso Mariuso Prevosto ir Mildred Martinez šeimoje. Tėvas, Čikagoje tarnavęs katechetas, buvo prancūzų ir italų kilmės migrantas, motina – ispanų kilmės migrantė.

1973 m. baigęs gimnaziją tėvų augustinų mažojoje kunigų seminarijoje, Robertas Francis Prevostas studijavo matematiką ir filosofiją Villnova universitete Pensilvanijoje. 1977 m. įstojo į Šv. Augustino ordino noviciatą, po metų davė pirmuosius įžadus ir 1981 m. – amžinuosius įžadus, dar po metų įgijo teologijos licenciato laipsnį Čikagos katalikų universitete. Studijavo Romos Popiežiškajame Šv. Tomo Akviniečio universitete ir 1982 m. buvo įšventintas kunigu Šv. Monikos kolegijoje Romoje. 1984 m. išvyko į Augustinų misijas Čulukanaso vyskupijoje, Peru šiaurėje. Be kitų pareigų buvo vyskupijos kancleris. Sugrįžęs į JAV buvo išrinktas Augustinų Čikagos provincijos misijų direktoriumi ir pašaukimų ugdytuoju. 1987 m. apsigynė kanonų teisės daktaratą Popiežiškajame Šv. Tomo Akviniečio universitete Romoje. 1988 m. sugrįžęs į Peru tarnavo Truchilje, vadovavo augustinų kunigų seminarijai ir dėstė kanonų teisę arkivyskupijos seminarijoje, tuo pat metu ėjo arkivyskupijos kunigų seminarijos studijų prefekto ir regioninio bažnytinio tribunolo teisėjo bei teisėjų kolegijos konsultoriaus pareigas. Be to, tėvas R. F. Provostas vadovavo vienai neturtingai parapijos bendruomenei Truchiljo periferijoje. Po dešimties metų tarnystės Peru, jis sugrįžo į Čikagą, kur 1998 m. buvo išrinktas augustinų provincijolu, o 2001 m. tapo viso augustinų ordino generaliniu prioru, šias pareigas ėjo dvylika metų, iki 2013 m.

2014 m. popiežius Pranciškus paskyrė tėvą R. F. Prevostą Čiklajaus vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi. 2015 m. jis tapo šios vyskupijos vyskupu ordinaru. 2018 m. vyskupas R. F. Prevostas išrinktas Peru vyskupų konferencijos vicepirmininku ir 2022 m. patvirtintas dar vienai kadencijai. 2019 m. popiežius jį paskyrė Dvasininkijos kongregacijos nariu, o 2020 m. – Vyskupų kongregacijos nariu. Vyskupas R. F. Prevostas mažiau nei metus, nuo 2020 iki 2021 m., taip pat buvo Kaljao vyskupijos apaštališkasis administratorius. 2023 m. sausio 30 d. popiežius Pranciškus jį paskyrė Vyskupų dikasterijos prefektu, Popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos pirmininku ir suteikė arkivyskupo titulą. 2023 m. rugsėjo 30 d. popiežius jį paskyrė Šv. Monikos diakonijos kardinolu, o š. m. vasario 6 d. suteikė kardinolo vyskupo rangą ir paskyrė Albano vyskupu kardinolu. (SAK /Vatican News)