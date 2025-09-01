Žemės drebėjimas Afganistane. Popiežiaus užuojauta
Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas popiežiaus Leono XIV vardu pareiškė užuojautą Afganistanui dėl daug aukų pareikalavusio žemės drebėjimo.
Sekmadienį Afganistano rytuose įvykęs žemės drebėjimas, pirmadienį šalies vidaus reikalų ministerijos paskelbtais duomenimis, nusinešė ne mažiau kaip 800 žmonių gyvybių, o sužeistųjų skaičius viršija 2800.
Liūdėdamas dėl Afganistaną ištikusios nelaimės popiežius Leonas XIV karštai meldžiasi už žuvusiuosius, tebelaikomus dingusiais ir sužeistuosius, sakoma kardinolo valstybės sekretoriaus pasirašytoje telegramoje. Visus patikėdamas Visagalio apvaizdai popiežius reiškia giliausią užuojautą gedintiesiems, siunčia savo padrąsinimą gelbėtojams. Tokiu sunkiu šiai tautai metu popiežius meldžia dieviškosios paguodos ir stiprybės visiems šalies gyventojams.
2025 rugsėjo 01, 13:37