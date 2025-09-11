Vokietijos internetinė jaunimo savižudybių prevencijos tarnyba auga
Vokietijos internetinė savižudybių prevencijos tarnyba auga, plečiamas nacionalinis tinklas – Mainco vyskupijoje įsteigti trys nauji centrai padės jauniems žmonėms, kuriems reikia pagalbos. Vokietijos Caritas pirmininkė Eva Welskop-Deffaa sako: „Patirtis rodo, kad beveik 25 metus veikianti internetinė savižudybių prevencijos konsultavimo tarnyba yra veiksminga. Jauni žmonės, kurie kreipiasi dėl konsultacijos, dažnai čia pirmą kartą prabyla apie savo vidines kovas. Šie pokalbiai gali išgelbėti gyvybes. Džiaugiamės, kad ši gyvybiškai svarbi paslauga dabar plečiama ir stiprinama“.
Mainco vyskupijos Caritas iš pradžių finansuos paslaugos plėtrą savo lėšomis. Tikslas – sustiprinti federalinį visos tarnybos finansavimą, kad jauni žmonės, ieškantys konsultacijos, gautų pagalbą, o tarnyba galėtų toliau veikti iš savo išteklių. Maince, Vormse ir Riuselsheime rengiamasi priimti ir apmokyti jaunus savanorius, kurie padėtų bendraamžiams iki 25 metų: „Džiaugiamės galėdami pranešti apie trijų naujų centrų atidarymą, rugsėjo 10 d. minint Pasaulinę savižudybių prevencijos dieną“, – sako Mainco vyskupijos Caritas direktorė Regina Freisberg. Tikslingai investuodama į šią paramą jauniems žmonėms, padėdama jiems krizių metu, kai jie galvoja apie savižudybę, tarnyba prisideda prie gyvybės apsaugos.
(DŽ/SIR)