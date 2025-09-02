Vatikano diplomatijos vadovas dalyvavo Bledo Forume
Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretorius arkivyskupas Paulas Gallagheris šiomis dienomis lankėsi Slovėnijoje ir dalyvavo šios valstybės rengiamame regioniniame geopolitiniame susitikime – 20-ajame Bledo strateginiame forume, kartu su dešimtimis kitų aukštų Europos Sąjungos bei kitų valstybių pareigūnų, žurnalistais, analitikais, tyrėjais, ekonomistais, organizacijų vadovais.
Rugsėjo 2-ąją pasibaigusio ir dviejų dienų trukmės Forumo šerdinė tema – konstatavimas, kad byra ligšiolinėmis taisyklėmis pagrįsta tarptautinė tvarka, tarptautinės institucijos silpnėja, visuomenės poliarizuojasi, ekonomikos smunka ir transformuojasi, didėja senos nelygybės ir gimsta naujos. Vienu metu susiduriame su įvairiomis krizėmis. Kaip, kokiais būdais į tai gali reaguoti Europa?
Šventojo Sosto valstybės sekretoriato pranešime priduriama, kad rugsėjo 1-ąją Liublianos apaštalinėje nunciatūroje arkivyskupas P. Gallagheris susitiko su visais krašto vyskupų konferencijos nariais.
(RK / Vatican News)
2025 rugsėjo 02, 14:34