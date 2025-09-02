Ukrainoje prasidėjo ketvirti mokslo metai karo sąlygomis
„Esame verčiami gyventi sunkiais laikais. Žiaurus karas negailestingai naikina, paralyžiuoja ir niokoja ne tik teritorijas, bet ir sielas, – rašo vyskupai. – Tikrovė, kurioje gyvename, yra sunki. Slegia baimė ir netikrumas dėl ateities, nežinome, kas bus toliau ir ką planuoti rytoj. Karas kėsinasi sunaikinti mūsų svajones ir viltis. Tai ypač nelengva jums, jaunuoliai ir jaunuolės, šiandienos ir rytojaus moksleiviai. Ne vieną iš jūsų gali slėgti ir tikėjimo krizė, gali atrodyti, kad Viešpats yra labai toli. Tačiau taip nėra. Viešpats yra su mumis, keliauja kartu ir jis yra mūsų ateitis, mūsų viltis, mūsų stiprybė ir mūsų pergalė.“
Vyskupai jaunimui pateikia palaimintojo Petro Jurgio Frassati, kuris rugsėjo 7 d. bus paskelbtas šventuoju, pavyzdį. Jis yra pasakęs: „Tikėjimas – tai vienintelis gelbėjimosi ratas. Turime tvirtai jo laikytis. Kas gi būtų mūsų gyvenimas be jo? Niekas! Be tikėjimo visas gyvenimas nueitų veltui.“
Vyskupai teigia gerai suprantantys daugelio mokinių skausmą ir sunkumus: daugelis neteko tėvo, žuvusio fronte, ar artimųjų, žuvusių per bombardavimus. Kai kurios šeimos namuose slaugo iš fronto grįžusius sužeistuosius, daugelis artimųjų yra sužeisti fiziškai ar patyrę psichologines traumas. Nepaisant visos šios dramatiškos situacijos, vyskupai ragina mokinius stengtis ir toliau gyvenime nenuilstamai ieškoti Dievo šviesos šioje blogio tamsoje ir patiems būti jo šviesa.
Į vaikus, jaunimą, jų tėvus ir mokytojus naujųjų mokslo metų proga kreipėsi ir Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. Savo kassavaitinėje vaizdo žinioje pirmadienį jis priminė, kad nuo plataus masto karo pradžios rusų bombos ir raketos sugriovė 406 švietimo įstaigas, o dar 2600 buvo apgadintos. Tačiau nepaisant visko, Ukrainos vaikai ir jaunimas mokysis. „Mokslo metai karo sąlygomis – tai sunki kova už vaikų ir jaunimo teisę į išsilavinimą. Organizuoti ugdymo procesą tokiomis sąlygomis yra išties didvyriška“, – sakė arkivyskupas ir dėkojo visiems, kurie kovoja už vaikų ir jaunimo teisę mokytis.
Remiantis tarptautinės nevyriausybinės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ (Save the Children) analize, nuo 2022 m. vasario mėnesio iki šių naujųjų mokslo metų pradžios apie pusė milijono Ukrainos vaikų dėl karo veiksmų buvo priversti praleisti apie 500 mokslo dienų, tai yra galėjo lankyti pamokas vidutiniškai tik kas trečią dieną. Nereguliariai, su ilgesnėmis ar trumpesnėmis pertraukomis, pamokas lankė apie 1,2 milijono moksleivių. Tai daro neigiamą poveikį mokymuisi, taip pat jaunų žmonių psichinei sveikatai ir socialinei raidai. Normalaus mokymo negalima užtikrinti dėl bombardavimų ir antskrydžių, saugių slėptuvių trūkumo. Analizė taip pat rodo, kad 780 000 vaikų Ukrainoje kas savaitę kaitalioja nuotolinį mokymąsi ir pamokas klasėse. Yra ir vaikų, kurie per pastaruosius trejus su puse karo metų niekada nebuvo įkėlę kojos į mokyklą. (jm / Vatican News)