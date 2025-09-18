Tanzanijos karmelitės misionierės gedi dėl seserų žūties
Rugsėjo 15 d. įvykusi avarija nusinešė Švč. Jėzaus Veido Teresės karmeličių misionierių generalinės vyresniosios ir trijų seserų gyvybes Mwanza vietovėje, Tanzanijoje, kai penkias vienuoles pakeliui į oro uostą vežęs automobilis susidūrė su sunkvežimiu. Žuvo karmeličių misionierių generalinė vyresnioji Lilian Kapongo, trys seserys ir vairuotojas. Viena vienuolė kritinės būklės buvo išvežta į ligoninę.
Šeštadienį misionierės dalyvavo trijų seserų amžinųjų įžadų šventėje, o pirmadienį, po atsisveikinimo su vietos vyskupu, išvyko į Mwanza oro uostą, kad grįžtų į sostinę Dar es Salaamą.
Kalbėdamas apie įvykusią tragediją su Vatican news žurnalistais, Dar es Salaamo arkivyskupas Jude Thaddaeus Ruwaʼichi O.F.M. Cap išreiškė gilų liūdesį, pabrėždamas, kad tai didelis netekimas ne tik karmelitėms misionierėms, bet visai Dievo tautai Tanzanijoje. Jis paragino melstis už žuvusių sielas ir sužeistos sesers gyvybę. (DŽ / Vatican News)