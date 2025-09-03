Šventasis Sostas kviečia ugdyti jaunų žmonių taikos kultūrą
G. Caccia, Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas, patikino, kad Romoje neseniai vykęs Jaunimo jubiliejus ne tik Bažnyčiai, bet visai žmonijai paliudijo perkeičiančią brolybės ir draugystės jėgą, ir pridūrė: šios vertybės gali suformuoti gyvenimo būdą ir pasaulį, kuriame konfliktai sprendžiami ne ginklais, o per dialogą.
Diplomatas akcentavo, kad Šventasis Sostas yra labai susirūpinęs augančiu skaičiumi jaunų žmonių, kuriems pražūtingi ginkluoti konfliktai atima ateitį. Kai kurie papuola į radikalizavimo ir smurto pinkles, ypač per internetą, kiti į nusikalstamumo spąstus.
Tačiau paramos ir padrąsinimo sulaukiantieji jauni žmonės geba puoselėti ir ugdyti socialines draugystes, vertinti skirtingumus ir jais dalytis, rinkis dialogą vietoj konfrontacijos, bendradarbiavimo dvasia siekti bendrojo gėrio, pažymėjo Šventojo Sosto atstovas. Jis priminė pamatinius „Deklaracijos dėl taikos kultūros“ dėsnius, kad švietimas visomis pakopomis yra pagrindinis būda taikos kultūrai kurti (4) ir kad pagrindinis vaidmuo priklauso mokytojams, tėvams, politikams, žurnalistams, religijoms ir jų grupėms (8).
Arkivyskupas, be to, išreiškė viltį, kad jauni žmonės išklausys popiežiaus Leono XIV kvietimą, išsakytą žinioje 2026 m. Pasaulinei taikos dienai. Popiežius žinioje tema: „Ramybė jums visiems: kurkime neginkluotą ir nuginkluojančią taiką“ kviečia žmoniją atmesti karo logiką ir vadovautis meile bei teisingumu pagrįsta teisinga taika. Tai paraginimas taip pat jauniems žmonėms, kad ten, kur gyvena ir bendrauja su artimaisiais ir draugais, mokykloje ir darbe, skelbtų tikrosios vilties žinią, ugdytų visų tautų taiką ir darną. (SAK / Vatican News)