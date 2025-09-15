Moterų vienuolių tinklas: prekybos žmonėmis aukų skaičius didėja
Joje nurodoma, kad 2024 metais tinklo narės – per 800 moterų vienuolijų ir kongregacijų priklausančios seserys – vienaip ar kitaip tiesiogiai padėjo 46 863 prekybos žmonėmis aukoms. Iš jų 31 157 asmenys buvo moterys ir merginos. Kai kurios vis dar buvo prekeivių rankose, kai kurios jau išsilaisvinusios, bet neretai palaužtos, nežinančios ką daryti rytoj.
Pasak ataskaitos, „Talitá kum“ tinklo narės ir savanorės, kurių yra apie 6000, prevenciniais tikslais susitiko su 222 tūkstančiais moterų ir su 204 tūkstančiais jaunuolių, vaikinų ir merginų. Kaip žinia, prekeiviai žmonėmis dažniausiai apgaulingais oraus darbo ir geros ateities pažadais suvilioja jaunuolius, jie savanoriškai leidžiasi į kelią, o po to priverčiami teikti seksualines paslaugas arba dirbti vergiškomis sąlygomis. Jų dokumentai paimami, jie įbauginami.
Kiekvienas žemynas yra skirtingas savo visuomenių išsivystymu ir santvarkomis. Nuo to priklauso ir „Talitá Kum“ darbas. Kaip žinia, daug moterų ir merginų afrikiečių iš vargingesnių šalių yra vežamos į aukštesnių pajamų kraštus prostitucijai. Afrikos valstybių vyriausybės gerai žino apie tokią žeminančią situaciją ir noriai remia tinklo iniciatyvas arba kviečia prisidėti prie valstybių iniciatyvų. Daug prekybos žmonėmis aukų atsiduria Europoje. Dažnai ir tada, kai išlaisvinamos, jos nežino kur eiti ir ką toliau daryti. Tad čia vienuolijos kuria prieglobsčio namų tinklą. Šiuose namuose galima atsigauti, sustiprėti, gauti konsultacijų ir kitos pagalbos, leidžiančios vėl pradėti oriai gyventi. Lotynų Amerikos ir Azijos žemynus kerta migracijos keliai, kuriais žmonės neretai gabenami lupikiškam darbui namų, žemės ūkio ir kituose sektoriuose, nepilnamečiai siunčiami vagiliauti. Dėl kalbos barjero, bauginimų, nežinios ką toliau daryti aukos bijo pasiskųsti dėl neteisingumo: daugybe atveju „Talitá kum“ savanorės padėjo užpildyti dokumentus, kurie leido įsikišti teisėsaugai.
Įvairios „Talitá kum“ narės 2024 metais buvo apdovanotos už tai, ką daro, įvairių institucijų, organizacijų ir valstybių ordinais, premijomis, kitais pagerbimo ir pripažinimo ženklais.
Galima priminti, kad moterų vienuolių tinklas kovai su prekyba žmonėmis buvo įsteigtas 2009 metais. „Talitá kum” yra Jėzaus aramėjiškai ištarti žodžiai ką tik mirusiai sinagogos vyresniojo dukrai – „Mergaite, sakau tau, kelkis!“ (žr. Mk 5, 41). Pasak moterų vienuolių tinklo, pasirinkusio šiuos žodžius, kaip savo šūkį, jis įsitikinęs, kad pavergtųjų ir išnaudojamųjų orumas gali būti atgaivintas, panašiai kaip mergaitė, per seseriškus ir broliškus santykius, paženklintus Šventosios Dvasios buvimu ir paslaptingu susitikimu su Dievu.
Lygiaverčių santykių pagrindu seserys kartu su aukomis eina gijimo keliu, kol šios atgauna gilų supratimą apie savo, kaip asmenybių, šeimų ir bendruomenių narių vidinę vertę, pabrėžiama „Talitá kum“ tinklo interneto svetainėje. (RK / Vatican News)