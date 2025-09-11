Mineapolis po mirtinų šaudynių bažnyčioje
Mirtinos šaudynės Mineapolio katalikų Apreiškimo bažnyčioje giliai sukrėtė didmiesčio visuomenę ir iš naujo, eilinį kartą, uždavė opų klausimą, kaip užtikrinti vaikų saugumą JAV mokyklose. Saugumo ir ginklų turėjimo tema priminta Mineapolyje per neseniai vykusį JAV viceprezidento Džeimso Deivido Vance’o vizitą. Politikas per apsilankymą išniekintoje bažnyčioje rugsėjo 3 d. susitiko su dviejų žuvusių vaikų tėvais ir miesto ligoninėje – su kai kuriais ten gydomais sužeistais vaikais. Iš viso sužeista 21 žmogus, įskaitant 18 moksleivių. Užpuolėjas nusižudė įvykio vietoje.
Žmonos lydimas viceprezidentas, kuris yra katalikas, taip pat susitiko su katalikiškos mokyklos direktoriumi ir klebonu, per vizitą galėjo pamatyti kai kurių asmenų iškeltus protesto plakatus ir perskaityti jų žinias: „Uždrausti šautuvus dabar“; „Tai jūsų darbas: apsaugoti mūsų vaikus“. Viename plakate primintas ir popiežiaus Leono XIV pareiškimas: „Klausykitės popiežiaus: užbaikite ginklų pandemiją“. Antroji šalies pora stabtelėjo prie laikinojo memorialo, padėjo gėlių puokštę ir skaitė ant bažnyčios laiptų paliktus vaikų užrašus: „Dievas guodžia nuliūdusius“; „Mylėkime vieni kitus“.
Tuo tarpu bažnyčioje, kurią išniekino į katalikiškosios mokyklos vaikus pasikėsinęs 23 metų šaulys, buvęs šios mokyklos moksleivis, Mišios neaukojamos. Kol kas ir mokykla nedirba. Vietos bendruomenė Eucharistiją švenčia mokyklos sporto salėje. Pasak Mineapolio arkivyskupo Bernardo Hebda, daugelis per šaudynes sužeistų vaikų šeimų tebėra per daug sukrėstos įvykio, kad keltų koją į bažnyčią. Joms reikia gydymo, palydėjimo, maldos. Beje, maldos netrūksta – įsitikinęs arkivyskupas. Jis pasakojo, kad po sukrečiančio tragiško įvykio pastebėjo didelį tikinčiųjų atsigręžimą į Viešpatį maldoje. Arkivyskupas pokalbyje su JAV katalikų TV naujienų programos EWTN News pirmininke Montse Alvarado pridūrė, kad Mišios bus vėl aukojamos tik po Apreiškimo bažnyčios atšventinimo, pirma reikia „susigrąžinti tą teritoriją Viešpačiui“, – paaiškino B. Hebda.
Arkivyskupas pastebėjo, kad per pastarąją savaitę nuo šaudynių akivaizdžiai sutvirtėjo bendruomenės solidarumas, netrūko savanorių, įvairiais būdais padėjusių ir padedančių nukentėjusioms šeimoms. Be to, jis labai dėkingas popiežiui Leonui už pareiškimą, kuriuo jis paprašė „sustabdyti smurtą sukeliančią ginklų pandemiją“. Arkivyskupas atviravo, jog „popiežiaus malda itin sujaudino ir todėl, kad popiežius kilęs iš to paties JAV Vidurio Vakarų regiono, jo kalba per sekmadienio Viešpaties Angelo maldą, kurią pasakė angliškai su ryškiu Vidurio Vakarų akcentu, buvo neprilygstamai svarbi“. Arkivyskupas paminėjo vieną nežinomą detalę apie popiežiaus Leono XIV praeitį. Priminęs, kad per šaudynes sužeisti vaikai buvo išvežti į dvi Mineapolio ligonines, ganytojas sakė, kad viena jų yra visai šalia ligoninės, kurioje klierikas Robertas Prevostas atliko tarnystės ligoninėje pastoracinę praktiką. „Jis žino šią vietą, jam Mineapolio miestas savas. Labai tikimės, kad jis ir toliau už mus melsis“, – kalbėjo JAV katalikų televizijos laidoje arkivyskupas B. Hebda. (SAK / Vatican News)