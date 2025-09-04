Malda už nelaimės Lisabonoje aukas
Rugsėjo 4-oji Portugalijoje – gedulo diena, o Lisabonos miestas gedės tris dienas, solidarizuodamasis su didelės nelaimės aukų šeimomis ir sužeistaisiais: rugsėjo 3-ąją nuo bėgių nuvažiavo ir dideliu greičiu į vieną pastatą rėžėsi vienas iš istorinių ir miesto simboliais tapusių Lisabonos funikulierių, įrengtas dar 1885 m. Žuvo 15 asmenų, dar 18 sužeisti, kai kurie sunkiai. Užuojautą išreiškė Lisabonos patriarchas.
„Šiandien visi esame to funikulieriaus keleiviai“, – nelaimės dieną pasakė Lisabonos katalikų patriarchas Rui Manuelis Sousa Valério. Pasak vyskupo, į Lisabonos istoriją įrašytas tamsus ir liūdnas puslapis. Jis užtikrino maldą už žuvusius ir išreiškė užuojautą aukų artimiesiems ir sužeistiesiems. „Tegul Viešpats paguodžia tuos, kuriems reikia paguodos, ir padeda tiems, kuriems reikia pagalbos“, – sakė jis, dėkodamas visoms tarnyboms ir geros valios žmonėms, „Elevador da Glória“ avarijos vietoje suteikusiems skubiausią pagalbą. Ketvirtadienio vakare Lisabonos patriarchatas pakvietė dalyvauti, vadovaujant patriarchui, gedulingose Mišiose už nelaimės aukas Lisabonos katedroje. (RK / Vatican News)
2025 rugsėjo 04, 10:35