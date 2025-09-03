Vienintelės krikščioniškos ligoninės Gazos Ruože gydytojas: „Karas – tai mirtis“
Gazos Ruože žmonės susiduria ne tik su maisto, bet ir pagrindinių sveikatos apsaugos reikmenų trūkumu. Dr. Maheris Ayyadas, dirbantis vienintelėje krikščioniškoje ligoninėje Gazos ruože „Al-Ahli Arab“, Vatikano žiniasklaidai apibūdina sunkią ligoninių padėtį.
Rugpjūčio 27 d. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė naują įspėjimą dėl Izraelio vykdomos Gazos blokados mirtino poveikio. Žmonės gyvena mažose palapinėse be jokių paslaugų – be elektros, be vandens tiekimo ir be maisto, nepaisant neseniai per sieną atvežtos humanitarinės pagalbos. Ligoninės perpildytos, o pacientai dėl vietos trūkumo turi praleisti naktis ant žemės. Jiems reikia visko – nuo įrangos ir tvarsčių iki antibiotikų ir kitų vaistų.
Gazos sveikatos priežiūros sistema ant visiško žlugimo ribos. „Prarandame daug gyvybių, nes kartais vienu metu turime daug pacientų, kuriems reikia operacijos. Turime pasirinkti, kam galime padėti ir kas turi daugiau galimybių išgyventi“, – pabrėžia dr. Ayyadas. Dėl pacientų skaičiaus, sužalojimų sunkumo ir riboto lovų kiekio žmonės kartais priversti palikti ligoninę anksčiau, kad atsirastų vietos kitiems.
Trūksta gerai apmokyto personalo. „Mes darome, ką galime, bet likę gydytojai yra jaunesnieji gydytojai, rezidentai arba savanoriai ir medicinos studentai“, – aiškina dr. Ayyadas. Vidutiniškai kasdien ligoninėje gali apsilankyti 600–700 pacientų, kiekvieną dieną traumos bei iššūkiai skiriasi. Nepaisant to, kad visos ligoninės Gazoje susiduria su ta pačia problema – medikamentų, personalo trūkumu., Al-Ahli ligoninė stengiasi bendradarbiauti, dalindamasi tuo, ką turi, kad išgelbėtų visų gyvybes, nepaisant išpažįstamo tikėjimo, ir sumažinti šio karo padarinius.
„Karas yra mirtis, o taika yra gyvenimas“, – dalijasi dr. Ayyadas. Kreipdamasis į tarptautinę bendruomenę, gydytojas primygtinai ragina nutraukti smurtą, kuris ir toliau siaučia regione, kad būtų išvengta tolesnio kraujo praliejimo.
„Norėtume taikos ir gyvenimo kartu, ir meldžiamės, kad Dievas suteiktų išminties šio regiono vadovams kuo greičiau sustabdyti šį karą“.
(DŽ/Vatican News)