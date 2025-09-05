„Borgo Laudato si'“: įtraukties ir priėmimo projektas Kastel Gandolfe
Svetingumas, tvarumas ir žiedinės ekonomikos modelis – taip galima apibūdinti projektą 55 hektarų teritorijoje Kastel Gandolfe, kurį Leonas XIV oficialiai atidarė šį penktadienį, rugsėjo 5 d. Projektas gimė popiežiaus Pranciškaus iniciatyva, siekiant įkūnyti enciklikoje „Laudato si'“ išdėstytus principus.
Projektu siekiama sukurti pavyzdinį žiedinės ekonomikos modelį, paliudijant, kad yra įmanoma kurti bendruomenę, kur derinami moksliniai tyrimai, švietimas, darbas ir kasdienis gyvenimas.
Iniciatyva atvira visiems, nepriklausomai nuo tikėjimo ar pažiūrų. Tikimasi, kad turistai, apsilankę Kastel Gandolfe esančioje popiežiaus vasaros rezidencijoje, soduose ir ūkyje, pajus įkvėpimą rūpintis mūsų bendrais namais – Žeme.
Popiežiaus rūmai ir įspūdingi sodai Kastel Gandolfe, esantys maždaug už 25 kilometrų į pietryčius nuo Romos, yra platus pastatų ir gamtos kompleksas, iš kurio atsiveria vaizdas į Albano ežerą. Kadaise vietovė priklausė imperatoriaus Domiciano vilai, vėliau ją įsigijo Šventasis Sostas ir ji istoriškai tarnavo kaip popiežių vasaros rezidencija.
Dabar popiežius Leonas XIV atidarė didžiąją dalį rezidencijos kaip ekologijos projektą „Borgo Laudato si’“. Čia vyks ekskursijos po sodus, ūkį, veiks švietimo centras, restoranas ir prekyvietė turistams ir lankytojams. Švietimo centras bus atviras vienai dienai ar ilgesniam laikui atvykusiems lankytojams, vyskupijų ir parapijų grupėms, vienuoliams, kunigams, vyskupams, moksleiviams, studentams, bendruomenėms, vyskupų konferencijų delegacijoms.
Projektas atspindi popiežiaus Pranciškaus viziją, kuris pirmasis atvėrė šią popiežių vilą visuomenei. Popiežius Pranciškus siekė skatinti ekologinį švietimą, sukurdamas specialią erdvę mokymams ir informuotumo apie aplinkosaugos problemas didinimui. Pasak projekto vykdančiojo direktoriaus kun. Manuelio Doranteso, nors rūmai liks popiežiaus vasaros rezidencija, šią vasarą popiežius Leonas XIV mielai dalijosi sodais su lankytojais.
Ekskursijos metu lankytojai pamatys senovinės Domiciano vilos griuvėsius, Vatikano astronomijos observatoriją, ūkį ir retus meno objektus, išsibarsčiusius teritorijoje. Pasak kun. Doranteso, taip pat buvo įveistas naujas, didesnis vynuogynas, pakeičiantis mažesnįjį. Bendradarbiaujant su Italijos universitetu, buvo išvesta naują vynuogių veislė, skirta popiežiui Pranciškui. Tikimasi, kad vyną gaminti jau bus galima 2029 m. Statomas naujas priestatas su restorano erdve, kurioje bus patiekiami produktai iš ūkio, taip pat prekyviete, kurioje bus galima įsigyti alyvuogių aliejaus, medaus, sūrio. Lankytojai taip pat turės galimybę dalyvauti tokiose veiklose kaip sūrio gamyba.
Projekto centre yra Bažnyčios integralios ekologijos vizija, suformuluota popiežiaus enciklikoje „Laudato si’“ – tai požiūris, jungiantis tikėjimą su konkrečiu rūpinimusi Žeme ir jos žmonėmis. Tikimasi, kad panašūs „Laudato si’“ projektai iškils vyskupijose visame pasaulyje.
Teritorijoje pastatytame „Laudato si’“ mokslo centre netrukus bus siūlomi kursai apie „Laudato si’“ ir ekologinį ūkininkavimą. „Centro dvasingumas bus puoselėjamas per atitinkamus kursus, reaguojant į neatidėliotiną poreikį rūpintis mūsų planeta“, – pasakoja „Borgo Laudato si’“ projekto vykdantysis direktorius, meksikietis tėvas Manuelis Dorantesas, Čikagos arkivyskupijos (JAV) kunigas.
