Baisi nelaimė Sudane. Popiežiaus užuojauta
Sudano Darfūro provincijoje įvykusi stichinė nelaimė nusinešė ne mažiau kaip tūkstantį žmonių gyvybių. Nuošliauža nušlavė visą kaimą. Galutinis aukų skaičius gali būti gerokai didesnis, praneša šią Sudano teritoriją kontroliuojanti ginkluota grupuotė.
Užuojautą dėl Sudaną ištikusios nelaimės pareiškė popiežius Leonas XIV. Jo vardu užuojautos telegramą į Sudaną pasiuntė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. „Popiežius meldžiasi už žuvusiuosius, už tebelaikomus dingusiais, už tuos, kurie gedi dėl netekčių, už civilines institucijas ir gelbėtojų tarnybas“, – rašoma telegramoje. Visai Sudano visuomenei perduodamas popiežiaus palaiminimas.
2025 rugsėjo 02, 14:45