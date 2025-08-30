Vysk. Hanna Jallouf: Sirijos krikščionys į ateitį žvelgia su pasitikėjimu
Alepo apaštališkasis vikaras vyskupas Hanna Jallouf pabrėžia laipsnišką šalies ekonominės ir socialinės padėties gerėjimą. Pasak vyskupo, naujoji vyriausybė, vadovaujama prezidento Ahmedo al-Sharaa, pradėjo politinį procesą, kuris visapusiškai įtraukia krikščionis į socialinio gyvenimo normalizavimo procesą ir šalies atstatymą. „Vakarų žiniasklaidą pasiekianti informacija dažnai neperteikia tikrovės. Krikščionys nepersekiojami; iš tikrųjų vyriausybė nori, kad dalyvautume naujosios Sirijos politiniame gyvenime ir paskyrė krikščionę moterį socialinių reikalų ir darbo ministre.“ Tačiau Sirijos lotynų katalikų dvasinis lyderis primena, kad pokyčiai Sirijoje gali būti tik laipsniški, nes vis dar yra daug interesų grupių, veikiančių prieš Sirijos stabilizavimą ir norinčių šalyje įtvirtinti radikalųjį islamą.
Vienas iš Sirijos krikščionių bendruomenės prioritetų yra migracijos stabdymas, ypač jaunosios kartos, kuri po daugelio karo metų sunkiai įsivaizduoja taikią ateitį savo tėvynėje, atžvilgiu. „Tiesa, kad mes, krikščionys, esame mažuma Sirijoje, tačiau taip pat turime žinoti, kad esame šios žemės druska. Krikščionybė gimė čia, ir mes turime būti prisirišę prie šio istorinio krikščionių bendruomenės palikimo“, – tvirtina vyskupas. Jis primena, kad praeityje buvo daug sunkumų, tačiau juos pavyko įveikti išliekant ištikimiems Evangelijai: „Kiekvienas žmogus nori gero gyvenimo, bet Viešpats sakė: „Palaiminti jūs, kurie persekiojami dėl mano vardo“. Būtent ištikimybė Evangelijai ir vertybėms leido krikščionims užmegzti atvirus santykius su naująja vyriausybe.
Alepo apaštališkasis vikaras vyskupas Hanna Jallouf pasidžiaugė, kad Jaunimo jubiliejaus proga Sirijos Bažnyčioms pavyko atvežti savo delegaciją į Italiją. „Tai buvo nuostabu. Tai buvo ženklas ir žinia, kurią turime perduoti savo jaunimui: tikėti savo šalimi ir krikščionių buvimu Sirijoje“. (DŽ/Vatican News)