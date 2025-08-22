Vokiečių arkivyskupas: „Nebus tikros taikos be pokyčių pačioje Rusijoje“
Vokietijos Katalikų Bažnyčios interneto svetainėje „Katholisch.de“ 2025 rugpjūčio 21 d. paskelbtame interviu arkivyskupas U. M. Bentzas tvirtina, kad, jo manymu, pirmiausia reikia paliaubų ir kasdienių mirčių pabaigos. Tada reikia patikimų saugumo garantijų Ukrainai, įskaitant ir karinį aspektą, nes, atsiminus patirtį, susijusią su 1994 metų Budapešto memorandumo saugumo garantijomis, Ukraina nesikliaus vien pažadais. Gavus garantijas, galima eiti toliau.
Ar teritorijų perdavimas gali užtikrinti taiką, ar tai tik pataikavimas Putino imperiniams siekiams? Pasak vokiečio arkivyskupo, į šį klausimą neįmanoma atsakyti vienareikšmiškai. Idealiame pasaulyje teritorijų perdavimo visai nebūtų, o Rusijos Federacija atsitrauktų, bet to nesitikima, nes Rusija tebėra autoritarinis imperialistinis režimas. Tačiau jau būtų pasiekta tam tikra pergalė, jei pavyktų sustabdyti imperinę agresiją, užkirsti jai kelią eiti toliau. Gal teritorinės nuolaidos galėtų turėti kažkokį vaidmenį, nors viskas priklausytų nuo to, kas būtų daroma po to.
„Teisinga taika ilgalaikėje perspektyvoje Ukrainoje bus įmanoma tik tuo atveju, jei pačioje Rusijoje įvyks esminiai pokyčiai. O tam labai svarbus Ukrainos, kaip demokratinės valstybės, išgyvenimas. Dabartiniu metu svarbiausia sumažinti smurtą, išlaisvinti Ukrainą iš karo gniaužtų ir suteikti jai saugias vystymosi perspektyvas“, – vardino Vokietijos vyskupų konferencijos Taikos ir teisingumo komisijos pirmininkas.
Tokiam vystymuisi, be atstatymo ir ekonominės plėtros perspektyvų, reikės kantrios bei ilgalaikės paramos Ukrainos gijimo procesams. Bažnyčia gali prie to prisidėti.
„Per pastaruosius metus mes supratome, kaip svarbu būti patikimais partneriais. Svarbu ne tik klausytis, bet ir teikti praktinę paramą. Labai svarbu išlaikyti ryšį, net jei dėl gilių žaizdų komunikaciją lydi daugybė kaltinimų, taip pat ir Vakarams. Matau pagundą, kad mūsų visuomenė, kai Rusijos agresijos keliamas stresas baigsis, ims domėtis kitais klausimais. Tai būtų skaudu mūsų partneriams. Būtent pokario laikotarpiu mes turėtume būti patikimi jų partneriai. Bet, deja, karas dar nesibaigė“, – pažymėjo arkivyskupas Udo Markusas Bentzas. (RK / Vatican News)