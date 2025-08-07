Vienuolijų vyresniosios paskelbė rugpjūčio 14-ąją diena už pasaulio taiką
Nebegalime toliau tyliai stebėti kaip drasko pasaulį karas ir nežmoniškumas – nuo Gazos, Sudano, Ukrainos iki Haičio, Kongo, Sirijos ir daugelio kitų kraštų, žeidžiamų regimų ir neregimų konfliktų. Kasdien matome skausmo paženklintus veidus, ypač moterų ir vaikų, sudaužytus gyvenimus, orumo ir ramybės netekusias tautas, pažymi rugpjūčio 6 d. paskelbtame pareiškime per 1 900 vienuolijų vienijanti Tarptautinė vienuolijų vyresniųjų sąjunga.
Pareiškime pažymima, kad daugelis vienuolių – vilties moterų – gyvenančių prie fronto linijų su kenčiančiaisiais girdi vargšų ir žemės skundą; būdamos gilaus tikėjimo ir matydamos sunkias laikmečio žaizdas jos jaučia gilių poreikį ir atsakomybę pakeltu balsu kviesti į pasninko ir maldos dieną, kuri paskatintų pašvęstąsias moteris stiprinti bendrystę, saugoti gyvybę ir reikalauti teisingumo.
„Bendrystės ir evangelinės atsakomybės dvasia junkimės į bendrą maldos, įžvalgos ir liudijimo renginį, kad galėtume ne tik viltis taikos, bet ir ją kurti“, – pažymi pareiškime Tarptautinė vienuolijų vyresniųjų sąjunga. Jos vadovybė pakvietė rugpjūčio 14-ąją, liturginės Švč. M. Marijos Žengimo į dangų išvakarių dieną, skirti pasninkui ir maldai, prašant Dievo Motinos, Taikos Karalienės, užtarimo.
„Kreipkimės su pasitikėjimu, kad ji atsilieptų į tautų šauksmą bei pamokytų mus, kaip tapti nuolankiomis ir pranašiškomis moterimis vietose, kuriose žmonės kenčia.“
Vienuolijų vyresniųjų tarptautinės sąjungos vadovybė paprašė vienuolijų paskatinti savo bendruomenes melstis ir mąstyti Dievo žodį dabartinių pasaulio kentėjimų šviesoje ir leistis būti iš vidaus perkeičiamomis. Vienuolijos taip pat raginamos bendrauti su savo šalių civiline valdžia ir bažnytine vyresnybe, skatinti jas, kad atsivertų susitaikymo keliams, siektų nusiginklavimo, gintų žmogaus teises, saugotų kenčiančiuosius. Be to, vienuolių prašoma palaikyti konkrečius solidarumo ir priėmimo gestus bei užtarti labiausiai kenčiančius žmones.
„Kaip nakties sargyboje budinčios moterys, giliai tikime, kad šviesa gali sušvisti net tamsiausią valandą. Tai Evangelijos, teisingumo ir brolybės šviesa. Šaukimės taikos Dievo, kad taptume jo meilės įrankiais, ir melskime Mariją, Vilties Motiną, kad lydėtų mus.“
Tarptautinė vienuolijų vyresniųjų sąjunga sukūrė maldą Pasaulinei pasninko ir maldos už taiką dienai, ją ir kitą dienos minėjimui skirtą medžiagą paskelbė sąjungos svetainėje. (SAK / Vatican News)