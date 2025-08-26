Šventosios Žemės krikščionių vadovai prieš civilių iškeldinimą iš Gazos
„Gazos gyventojai, tarp jų ir krikščionių bendruomenės nariai, verčiami palikti miestą ir persikelti į pietinę ruožo dalį. Jau išduoti evakuacijos įsakymai keliems miesto kvartalams, vyksta smarkūs bombardavimai, gaunami pranešimai apie naujas aukas ir griovimus“, – sakoma antradienio rytą paskelbtame pareiškime.
Dokumente primenama, kad nuo karo pradžios graikų ortodoksų šv. Porfirijaus parapija ir lotynų Šventosios Šeimos parapija tapo prieglobsčiu šimtams civilių. Daugelis jų jau nusilpę ir išsekę. Pasitraukimas iš miesto jiems prilygtų mirties nuosprendžiui. Dėl šios priežasties parapijų kunigai ir vienuolės apsisprendė pasilikti ir toliau rūpintis prisiglaudusiais žmonėmis. Dabar nežinia laukia ne tik Gazos krikščionių, bet ir visų gyventojų. „Negalima kurti ateities žmonių kalinimu, prievartiniu iškeldinimu ar kerštu“, – rašoma pareiškime ir primenami prieš kelias dienas kitame kontekste pasakyti popiežiaus Leono XIV žodžiai: „Visos tautos, net mažiausios ir silpniausios, privalo būti gerbiamos; galingieji turi gerbti jų tapatybę ir teises, ypač teisę gyventi savo žemėje; niekas negali jų išvaryti į priverstinę tremtį.“
Lotynų ir graikų ortodoksų bendrame pareiškime griežtai smerkiami planai priverstinai iškeldinti civilius ir pabrėžiama, kad tam negali būti jokio pateisinimo. Reikalaujama nedelsiant nutraukti karo veiksmus, sustabdyti prievartą ir pirmenybę teikti žmonių gerovei. Taip pat prašoma, kad tarptautinė bendruomenė imtųsi skubių veiksmų karui nutraukti. Pareiškimas baigiamas Šventojo Rašto žodžiais: „Ant teisumo tako yra gyvenimas; žengiant jo taku nėra mirties“ (Pat 12, 28) ir prašymu melstis, kad žmonių širdys atsiverstų ir pasirinktų teisingumo bei gyvenimo kelią – tiek Gazai, tiek visai Šventajai Žemei. (jm / Vatican News)