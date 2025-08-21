Šventojo Sosto atstovas dalyvavo posėdyje dėl padėties Haityje
Šventasis Sostas tikisi, pabrėžė monsinjoras, kad šiame plane numatytos priemonės sugebės išvesti Haitį iš gilios krizės, išvaduos šalies gyventojus iš visuotinio skurdo ir ginkluotų grupuočių smurto.
Vatikano atstovas priminė rugpjūčio 10 d. popiežiaus Leono XIV ištartus žodžius: „Haičio žmonių padėtis darosi vis beviltiškesnė. Dažnai pranešama apie žmogžudystes, įvairaus pobūdžio smurtą, prekybą žmonėmis, priverstinius tremties atvejus ir pagrobimus“, – kalbėjo popiežius tą sekmadienį po vidudienio maldos ir prašė, kad būtų nedelsiant paleisti visi pagrobtieji. Jis taip pat kreipėsi į tarptautinę bendruomenę, kad suteiktų konkrečią paramą, padėtų sukurti socialines ir institucines sąlygas, be kurių neįmanoma taikiai gyventi.
Šventojo Sosto atstovo kalboje per Vašingtone vykusį susitikimą taip pat buvo primintas Haičio vyskupų konferencijos liepos 23 d. paskelbtas pareiškimas dėl numatomos konstitucijos reformos. Pasak vyskupų, naujos konstitucijos projekte yra tam tikrų teigiamų pasiūlymų, tačiau yra ir dalykų, kurie kelia rimtų abejonių.
Šventasis Sostas yra artimas Haičio gyventojams ir remia visas pastangas, kurios gali priartinti taiką ir stabilumą, sakė monsinjoras Cruzas Serrano užtikrindamas, kad Šventasis Sostas, pagal galimybes, yra pasirengęs prisidėti prie pastangų, kuriomis siekiama visų haitiečių gerovės. (jm / Vatican News)