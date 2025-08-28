Popiežius meldžiasi už baisios tragedijos Mineapolio Apreiškimo bažnyčioje aukas
Popiežių giliai įskaudino žinia apie netektis ir sužeistuosius per šaudynes Mineapolio Apreiškimo bažnyčioje. Leonas XIV siunčia savo nuoširdžią užuojautą bei dvasinio artumo užtikrinimą visiems nukentėjusiems nuo šios baisios tragedijos, ypač šeimoms, gedinčioms dėl netekties, pažymėjo Valstybės sekretoriato telegramoje kardinolas Pietro Parolinas. Jis pridūrė, jog popiežius nukentėjusios mokyklos bendruomenei, Mineapolio arkivyskupijai ir metropolijai suteikia savo apaštališkąjį palaiminimą kaip taikos, stiprybės ir paguodos Viešpatyje Jėzuje ženklą.
Arkivyskupas B. Hebda, Mineapolis and Saint Paul ganytojas, padėkojo popiežiui Leonui už pareikštą užuojautą patikinęs, kad jam plyšta širdis pagalvojus apie išgąstį, moksleivių, mokytojų, dvasininkų ir parapijiečių patirtą bažnyčioje – vietoje, pridūrė ganytojas, kurioje visi turėtų jaustis saugūs. Melsdamas ypatingo Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės, užtarimo dviem žuvusiems 8 ir 10 metų vaikams, ganytojas paragino nutraukti ginkluotą smurtą, kurį apibūdino kaip pasidariusį nenormaliai įprastą. Jis prisiminė, kad šaudynės Apreiškimo bažnyčioje vyko praėjus parai po kitų šaudynių Mineapolyje dienos metu prie Kristaus Karaliaus jėzuitų gimnazijos, per kurias žuvo vienas žmogus ir šeši buvo sužeisti.
JAV teisėsauga šaudynes katalikų Bažnyčioje tiria kaip vidaus terorizmo aktą ir neapykantos nusikaltimą, nukreiptą prieš katalikus. Šaulys, kurio tapatybė nustatyta, šaudė į bažnyčios vidų pro langus, paskui nusišovė.Pagal teisėsaugos sukauptą vaizdo ir kitą medžiagą, save translyte moterimi laikęs šaulys liudijo panieką krikščionybei, polinkį į masines žudynes, satanizmą, antisemitizmą ir rasizmą.
„Prašykime Viešpatį, kad apsaugotų ir išgydytų visą Apreiškimo bendruomenės šeimą“, – pareiškime kvietė JAV katalikų vyskupų konferencijos vicepirmininkas Williamas E. Lori. Jis priminė, kad „visa Katalikų Bažnyčios bendruomenė yra vienas kūnas – Kristaus Kūnas. Kai žiedžiama viena kūno dalis, skausmą jaučia visi, todėl skausmą dėl Apreiškimo pradžios mokyklos vaikų jaučiame tarsi dėl savo vaikų“. (SAK / Vatican News)