Pasaulyje didėjantis religinis persekiojimas kelia grėsmę visoms tikyboms
Rugpjūčio 22 d. minėtos Tarptautinės dienos, skirtos prisiminti religijos ar tikėjimo pagrindu įvykdytų smurto aktų aukas proga katalikų labdaros organizacija „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ įspėjo, kad religinės laisvės pažeidimų skaičius visame pasaulyje toliau auga. Fondo rengiamos ataskaitos „Religinė laisvė pasaulyje“ redaktorė Marta Petrosillo paminėjo, kad su tuo susiduria šimtai milijonų žmonių, tad svarbu prisiminti tokio pobūdžio smurto aukas, didinti informuotumą, nes religinės laisvės pažeidimai paveikia ir sukelia kančias daugeliui žmonių.
Kas dvejus metus skelbiama ataskaita apie religijos laisvę, pirmą kartą publikuota 1999 m., bus išplatinta spalio 21 d. Ši ataskaita tai vienintelis NVO parengtas tyrimas, kuriame nagrinėjama religijos laisvės padėtis kiekvienoje šalyje. Pasak Martos Petrosillo, jei religijos laisvė bus nesuteikta vienai grupei, anksčiau ar vėliau ji bus nesuteikta ir kitoms. Religijos laisvės situacija pasaulyje linkusi blogėti.
Marta Petrosillo išskyrė tris pagrindines persekiojimo formas: valstybės vykdomas represijas, ekstremistinį smurtą ir etninį-religinį nacionalizmą. Pastaraisiais dešimtmečiais ypač pablogėjo padėtis Afrikoje, religinis ekstremizmas plito ir kurstė daugiau išpuolių. Kongo Demokratinėje Respublikoje, kur religinės bendruomenės istoriškai gyveno taikiai, krikščionys ėmė patirti persekiojimus. Burkina Fasas, kadaise laikytas stabilia šalimi, tapo vieta, kur įvyksta daugiau džihadistų išpuolių.
Marta Petrosillo taip pat paminėjo etninio-religinio nacionalizmo augimą Azijoje, nuolatinį nestabilumą Artimuosiuose Rytuose ir dažnėjančius pažeidimus Lotynų Amerikoje.
Verta paminėti didėjantį pilietinės visuomenės ir vyriausybių sąmoningumą, kuris gali tapti potencialiu lūžio tašku siekiant pažaboti religijos laisvės pažeidimus. Marta Petrosillo išreiškė susirūpinimą dėl situacijos Vakaruose ir perspėjo dėl padažnėjusių išpuolių prieš kai kurias tikėjimo grupes, vandalizmo atvejų prieš bažnyčias ir padažnėjusių antisemitinių bei antiislamiškų epizodų. Ji taip pat priminė apie pastangas išstumti religiją iš viešosios erdvės, ką popiežius Pranciškus pavadino „mandagiu persekiojimu“.
Marta Petrosillo pabrėžė solidarumo su smurtą dėl tikėjimo patyrusiomis aukomis poreikį, akcentuodama, kad daugelis jų bijo būti pamirštos ir paramą laiko esminiu dalyku. Ragindama didinti informuotumą, melstis, teikti materialinę pagalbą ir paramą visais lygmenimis, fondo „Pagalba kenčiančiai bažnyčiai“ atstovė pabrėžė, kad religijos laisvė yra žmogaus teisė, o taip pat ir bendra atsakomybė: „Nuo mūsų priklauso, ar sudarysime sąlygas, kad ši pamatinė žmogaus teisė būtų užtikrinama visur vienodai.“
(DŽ/LiCAS/Vatican news)