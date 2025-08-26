Paieška

Pasaulis

Kardinolas Parolinas apie padėtį Gazoje: esame priblokšti

Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas pirmadienį dalyvavo Neapolyje prasidėjusios Italijos Bažnyčios liturginės savaitės atidaryme. Per pirmadienio vakarą surengtą kardinolo susitikimą su spaudos atstovais daugiausia dėmesio buvo skirta pastarųjų dienų tarptautinėms aktualijoms – ypač Izraelio sprendimui užimti Gazos Ruožą ir derybų dėl taikos Ukrainoje perspektyvoms.

„Esame priblokšti to, kas vyksta Gazoje, – trumpai atsakė į žurnalistų klausimus kardinolas. – Visas pasaulis tai smerkia, visi vieningai smerkia tai, kas vyksta.“

Kalbėdamas apie Ukrainą, kardinolas teigė, kad reikia siekti politinio sprendimo. „Yra daug teorinių pasiūlymų, daug galimų būdų, kuriais galima pasiekti taiką, bet reikia ir tvirtos valios juos įgyvendinti.“ Pasak kardinolo, reikia daugiau vilties visam pasauliui. Popiežius Pranciškus, skelbdamas Jubiliejaus metus, norėjo, kad būtent viltis būtų jo pagrindinė tema. Reikia vilties ten, kur atrodo, kad jos visai nėra. Šiandien daug dalykų tarptautinės bendruomenės gyvenime atrodo beviltiškai, tačiau kaip tik dėl to reikia tvirtai įsikibti vilties, nepasiduoti ir toliau dirbti taikos bei susitaikymo labui, – kalbėjo kardinolas, popiežiaus valstybės sekretorius, pirmadienio vakarą Neapolyje. (jm / Vatican News)

2025 rugpjūčio 26, 11:41
