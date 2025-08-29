Kard. P. Parolinas: daug interesų trukdo išspręsti Gazos tragediją
Šv. Augustino bazilikoje Romoje vykusio Šv. Monikos liturginio minėjimo paraštėse Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas atsakė į žurnalistų klausimus apie situaciją Gazoje. Jis pakartojo Šventojo Sosto poziciją dėl Artimųjų Rytų krizės, primindamas popiežiaus Leono XIV kreipimąsi ir Šventosios Žemės patriarchų raginimą nutraukti karą bei jų reikalavimą nutraukti Gazos gyventojų perkėlimą.
Kardinolas pabrėžė, kad yra nemažai galimų sprendimų, kurie gali iš tikrųjų padėti pabaigti šią situaciją, pasmerkdamas politinius, ekonominius, galios ir hegemoninius interesus, kurie trukdo humaniškai išspręsti šią tragediją.
„Tikiuosi to, ko prašė popiežius – paliaubų, saugaus humanitarinės pagalbos teikimo, tarptautinės humanitarinės teisės laikymosi ir kad bus išvengta kolektyvinės bausmės“, – sakė kardinolas.
JT perspėja apie didėjantį badą Gazoje
Baiminamasi, kad Gazoje kilęs badas iki rugsėjo pabaigos dar labiau išplis, pranešė JT generalinio sekretoriaus padėjėja humanitariniams reikalams Joyce Msuya. Remiantis JT skaičiavimais, šiuo metu daugiau nei 500 000 žmonių kenčia nuo bado ir skurdo Gazoje. Šis skaičius iki kito mėnesio pabaigos gali išaugti iki 640 000. Dar 1 milijonas žmonių priskirti 4-ajai nepaprastosios padėties fazei, o daugiau nei 390 000 – 3-iajai krizės fazei. „Gazoje praktiškai kiekvienas žmogus kenčia badą“, – sakė Msuya.
JT pareigūnai teigia, kad vyksta blogiausias scenarijus, apie kurį buvo įspėta. Poveikis vaikams yra ypač sunkus. Manoma, kad nuo dabar iki 2026 m. vidurio mažiausiai 132 000 vaikų iki 5 metų amžiaus patirs nepakankamą mitybą. Iš jų daugiau nei 43 000 kyla mirties pavojus. Šis skaičius pastaraisiais mėnesiais išaugo tris kartus.
(DŽ/Vatican News)