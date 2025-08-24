Indijos Marijos pranciškonių misionierių tarnystė atstumtiems žmonėms
Marijos pranciškones misionieres 1877 m. Indijoje įkūrė palaimintoji Kančios Marija. Ji kvietė savo seseris būti vilties, taikos, džiaugsmo ir gydymo įrankiais. Šiandien 71 šalyje yra beveik 5000 vienuolių, atsidavusių švietimui, sveikatos priežiūrai, socialiniam teisingumui ir sielovadai.
Vienuolės darbuojasi keturiuose Indijos regionuose, vienas jų yra Šv. Pranciškaus regionas. Jis apima aštuonias šiaurės Indijos valstijas, todėl susiduriama su įvairiais kultūriniais, kalbiniais ir socialiniais iššūkiais. „Kiekvienas regionas turi savo unikalių iššūkių ir mes stengiamės kuo geriau išspręsti skirtumų sukeliamas problemas“, – sakė sesuo Bency Maria Sangeetham. Devyniolikoje bendruomenių gyvenančios misionierės dalyvauja daugelyje veiklų, kurios padeda pasiekti atstumtus ir vargstančius žmones, tampa vilties švyturiu savo aplinkoje. Įkvėptos šv. Pranciškaus Asyžiečio nuolankumo ir savo steigėjos palaimintosios Kančios Marijos drąsos, seserys gyvena paprastai ir tarnauja radikaliai.
Misionierės įkūrė vieną gyvybingiausių socialinių paslaugų centrų regione. Trilokpuri mieste jos įgyvendino sąmoningumo ugdymo programą, kuri padėjo moterims ir vaikams suteikdama jiems galimybę kurti sau geresnę ateitį. Pranciškonės surengė anglų kalbos kursus vaikams ir suaugusiesiems, kompiuterinio raštingumo kursus ir siuvimo mokymus moterims ir paaugliams. Programos rezultatai pasijuto iš karto: kai kurios moterys įsidarbino siuvyklose, kitos pradėjo dirbti savarankiškai. Jos dėkoja, nes turi galimybę pagerinti savo šeimų padėtį. „Kaip paukščiai, jos pradeda sukti lizdus su pasitikėjimu. Šį projektą pradėjome su viltimi širdyse ir tikėjimu Dievu“, – sakė sesuo Bency.
Seserys organizuoja medicinos stovyklas, siekdamos užtikrinti prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų ir skatinti vaikų apsaugą bei prekybos žmonėmis prevenciją. „Norime didinti informuotumą, nes prekyba žmonėmis tampa įprasta praktika kai kuriose šiaurės Indijos dalyse, o sveikatos priežiūros stoka veda prie mirties, ypač tarp vaikų.“
Kaip parašyta vienuolijos reguloje, Eucharistija yra misionierių gyvenimo centras: „Mūsų dalyvavimas Kristaus aukoje, adoracijoje, persmelkia visą mūsų egzistenciją šlovinimu, aukojimu ir užtarimo malda“, – sako misionierės. Jos gyvena Eucharistija kiekvieną dieną, dalydamos duoną ir aukodamos save dėl kitų. Tai meilės išraiška, kuri prikelia užmirštuosius, suteikia drąsos pasipriešinti neteisingoms sistemoms ir atpažinti Kristų tuose, kurie yra palūžę.
(DŽ/Vatican News)